經典賽台灣隊連續對澳洲、日本隊吞敗，有網友在社群平台發文，體育署的預算被刪1.62億是民眾黨提案的，藍白在蹭完12強冠軍後刪的，未料，國民黨立委廖偉翔卻留言嘲諷，「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論」。對此，蘇巧慧今（7）日受訪時批評，國民黨亂刪體育預算就算了，這時還落井下石，真的是非常不妥，「無論如何我們都要全力集氣、為台灣隊加油」。蘇巧慧上午在副總統蕭美琴陪同下，出席2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營。對於昨天的台日大戰，蘇巧慧回應，台灣人都非常關心台日大戰，但她昨晚跑行程，看到台下的人，時而看台上、時而盯著台下的手機，在繞場的時候，每個人的手機都在轉播棒球賽，她跟著每一場的行程，就能知道這一場的得分是多少，「看到二局大谷翔平滿貫砲時，大家都發出驚呼，到第三局的時候，大家心都揪在一起」。蘇巧慧說，看得出來，台灣隊非常有韌性，一路仍然非常努力，堅守到第七局，整個過程當中，看到台灣韌性。「棒球就是這樣，有輸有贏，這些球員都是我們台灣的孩子，所以不管輸贏，我們都會是他們最強的後盾！」蘇巧慧說，上午11點有台捷大戰，她雖然依然沒有辦法看，仍想跟大家一起集氣，「希望台灣隊有好的成績，台灣隊加油！」。媒體詢問，有網友在社群媒體上發文，稱藍白刪體育署的預算，廖偉翔卻留言稱，「你認為要編多少預算，才能贏大谷翔平」？蘇巧慧回應，所有台灣隊的選手，都是台灣的孩子，「我們一定會做他們最堅強的後盾」；她批評，國民黨亂刪體育預算就算了，這個時候還落井下石，真的是非常不妥，「無論如何我們都要全力集氣、為台灣隊加油」。