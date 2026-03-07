38婦女節全聯福利中心週末買一送一來了！今明兩天（7日、8日）限定，全聯門市出示優惠條碼，可享晚安奶粉、浪味仙、梨花院 蘇打餅、靠得住好眠褲買一送一，相當於浪味仙每包只要12元，且即起全聯哈根達斯下殺199元，熱血看經典賽別忘記先囤好零食餅乾；
38婦女節全聯買一送一優惠
全聯官方LINE好友今明兩天（7日、8日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「克寧晚安奶粉」、「浪味仙 洋芋捲」、「梨花院 蘇打餅」、「靠得住 完美封漏晚安好棉褲」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
此外，全聯週末兩天（7日、8日）還有週末買菜日優惠，包括甜玉米特價35元、台東鳳梨蜜釋迦59元，還有澳洲牛梅花肉片每100g只要71元，豬肚四神湯119元，喜歡甜點的有古早味綠豆湯只要45元。
🟡全聯哈根達斯199元！20款人氣口味可選
全聯自3月6日起至3月18日前，全台全聯、大全聯門市，設有哈根達斯冰箱門市，指定「哈根達斯品脫420~473ml」每桶只要199元，熱門口味包括草莓、香草、抹茶等共20種任選，再額贈50元品牌滿額折價券（單筆不累贈、下次使用）。
且本次活動更首度擴及花東地區共30家全聯門市，推出「哈根達斯品脫473ml」6款經典口味，包含草莓、夏威夷果仁、蘭姆葡萄、抹茶、淇淋巧酥與巧克力，同樣下殺199元並贈滿額折價券。
🟡全家霜淇淋第二支6元！伊藤園抹茶霜淇淋回歸
全家今起至3月10日前，門市購買霜淇淋兩支55元。3月口味為「伊藤園抹茶霜淇淋」熱銷回歸，使用日本直輸 100%的鹿兒島抹茶粉，且本次配方升級，茶粉含量加量升級，
入口滑順不甜膩，微苦回甘，尾韻茶香綿長， 讓整體層次更顯濃郁鮮明。雙口味搭配的是「焦糖蘇打風味霜淇淋」，焦糖的甜香與清爽感， 成功襯托出抹茶的濃厚茶感。
資料來源：全家、全聯
