▲台灣球迷Tony（如圖）坦言心情很緊張，喊：「絕對不能再輸了！必須要贏！中華隊加油。」（圖／記者嚴俊強攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）進行中，中華隊今（7）日台灣時間上午11點將對上捷克隊，背負著不能再輸的壓力。而《NOWNEWS今日新聞》記者一早也到板橋市民廣場「直播派對」直擊，許多球迷起了個大早到現場替中華隊加油，在應援團的帶領下齊聲大喊「台灣最強」、「Team Taiwan」，氣氛熱血沸騰。中華隊接連輸給澳洲、日本隊，昨日更被日本「扣倒」，0:13比賽在7局提前結束。不過台灣球迷士氣未受到影響，有不少人不到10點就到新北直播派對應援，手拿國旗、應援物，在徐展元、Fubon Angels啦啦隊的帶領下，大家高喊「台灣最強」，替選手們加油打氣。球迷Tony受訪時表示，昨日「台日大戰」看到大谷翔平揮出全壘打，忍不住讚嘆他真的很厲害。面對中華隊有著不能輸的壓力，Tony坦言心情很緊張，喊：「絕對不能再輸了！必須要贏！中華隊加油」，自己也會努力替台灣選手們打氣。另外，「台灣隊長」陳傑憲遭觸身球擊中骨裂，Tony也身為統一獅迷，希望陳傑憲的傷勢能夠趕快恢復，「他對提升氣勢很重要，希望他能帶領中華隊繼續締造佳績」。另外，現場還有不少家長帶著小孩到現場應援，小弟弟萌喊：「中華隊加油！」