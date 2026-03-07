我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭宗哲（二壘手）

宋晟睿（中外野手）

費爾柴德（指定打擊 DH）

張育成（三壘手）

林安可（右外野手）

吉力吉撈・鞏冠（一壘手）

林家正（捕手）

江坤宇（游擊手）

陳晨威（左外野手）

中華隊拚了！今（7）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）對上捷克隊，有絕對不能輸球的壓力，首局鄭宗哲和費爾柴德都發動「小球戰術」，也成功用速度戰壓迫對手失誤，得到本屆賽事第一分，目前2：0領先。首局鄭宗哲就點了，突襲短打上壘，這也是台灣本屆第5安出爐，但可惜宋晟睿很快就被三振，但隨後連費爾柴德點成內野安打。之後鄭宗哲和費仔雙盜壘，失誤造成對方傳球失誤，得到本屆第一分，也結束台灣本屆連16局無安打的窘境。後續張育成也敲出安打，打回本屆第2分，這對於我國來說無疑是最好的開始。今天對上捷克隊，中華隊有必勝壓力，輸球必定會被淘汰，贏球還有機會寄望於比較失分率晉級。而且若輸捷克，中華隊很可能在分組墊底，如此下一屆又必須要從資格賽打起，因此今日也可能是下一屆賽正賽資格之爭。