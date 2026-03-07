中華隊拚了！今（7）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）對上捷克隊，有絕對不能輸球的壓力，首局鄭宗哲和費爾柴德都發動「小球戰術」，也成功用速度戰壓迫對手失誤，得到本屆賽事第一分，目前2：0領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊發動速度戰　跑回本屆第一分

首局鄭宗哲就點了，突襲短打上壘，這也是台灣本屆第5安出爐，但可惜宋晟睿很快就被三振，但隨後連費爾柴德點成內野安打。之後鄭宗哲和費仔雙盜壘，失誤造成對方傳球失誤，得到本屆第一分，也結束台灣本屆連16局無安打的窘境。

後續張育成也敲出安打，打回本屆第2分，這對於我國來說無疑是最好的開始。

對捷克不能輸　中華隊全壓搶上

今天對上捷克隊，中華隊有必勝壓力，輸球必定會被淘汰，贏球還有機會寄望於比較失分率晉級。而且若輸捷克，中華隊很可能在分組墊底，如此下一屆又必須要從資格賽打起，因此今日也可能是下一屆賽正賽資格之爭。

⚾ 中華隊出戰捷克先發打序：
 

  1. 鄭宗哲（二壘手）
     
  2. 宋晟睿（中外野手）
     
  3. 費爾柴德（指定打擊 DH）
     
  4. 張育成（三壘手）
     
  5. 林安可（右外野手）
     
  6. 吉力吉撈・鞏冠（一壘手）
     
  7. 林家正（捕手）
     
  8. 江坤宇（游擊手）
     
  9. 陳晨威（左外野手）

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽3/7出戰捷克直播免費看！YouTube連結在這　主播台聽賽況

WBC經典賽總優惠！哈根達斯、麥當勞、COMEBUY買1送1　吃到飽5折

WBC經典賽台捷戰Live／中華對捷克！費仔DH三棒　宋晟睿先發外野

經典賽KO大谷翔平！沙子宸身高、學歷、爸爸全被搜：年薪差170倍