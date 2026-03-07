我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入第三天，背負著0勝2敗沉重壓力的中華隊，今（7）日面臨嚴酷的「晚接午」賽程，迎戰歐洲勁旅捷克隊。在歷經前兩戰一分未得的低氣壓後，中華隊打線終於在首局迎來大爆發，靠著開路先鋒鄭宗哲的突襲短打與對手失誤，中華隊成功攻下本屆賽會的第1分，不僅終結了難堪的16局無得分窘境，更讓東京巨蛋內的台灣球迷徹底活了過來，全場狂吼「Team Taiwan」！面對捷克隊先發左投諾瓦克（Jan Novak），總教練曾豪駒賽前微調的「速度戰」打線在第一局就收到奇效。一局上半，擔任開路先鋒的鄭宗哲一上場就展現強烈的企圖心，出其不意地擺出短棒，點出一記漂亮的突襲短打，並靠著驚人的快腿安全衝上一壘，為中華隊點燃了攻勢。緊接著，第二棒的「費仔」費爾柴德延續戰術，連續擺出短棒觸擊，這個極具壓迫感的戰術成功造成捷克隊捕手在傳向三壘時發生致命的傳球失誤。藉著這個失誤，中華隊兵不血刃地跑回本屆經典賽的第1分，不僅終結了中華隊跨場連續16局沒有得分的得分荒，隨後中華隊更是一口氣在首局拿下兩分，為掛帥先發的莊陳仲敖提供火力支援。前兩場分別以0：3不敵澳洲、0：13 慘敗給日本，兩場合計僅敲出零星的4支安打。連續兩場遭到對手完封，讓原本熱情應援的台灣球迷一度陷入了死寂，巨蛋內幾度變成了球迷最不想面對的「東京圖書館」。隨著首局分數的進帳，這股壓抑已久的悶氣瞬間得到釋放。特派記者在現場直擊，當中華隊跑回分數的那一刻，看台上的台灣球迷宛如滿血復活，全場瞬間起立歡呼、揮舞著應援毛巾，伴隨著巨大的電子樂聲，上萬人整齊劃一地狂喊著「Team Taiwan」的應援口號。