▲板橋市民廣場「直播派對」現場的球迷全嗨翻，加油聲不斷，不斷喊著「台灣最強」、「Team Taiwan」，氣氛熱血沸騰。（圖／記者林柏年攝影）

2026年世界棒球經典賽（WBC）進行中，中華隊今（7）日台灣時間上午11點將對上捷克隊，背負著不能再輸的壓力。稍早，中華隊進攻順利取得2分，讓板橋市民廣場「直播派對」現場的球迷嗨翻，歡呼聲響徹雲霄。而徐展元也樂觀看待賽事，告訴大家「不要太緊張，我們贏面有80％」。稍早中華隊搶下2分，板橋市民廣場「直播派對」現場的球迷全嗨翻，加油聲不斷，不斷喊著「台灣最強」、「Team Taiwan」，氣氛熱血沸騰。而主持人徐展元賽前也說，中華隊今贏面有8成，「大家要有信心，不要太緊張，還有機會去邁阿密」，只要今天贏捷克、明天贏韓國，日本4勝0敗，就都還有機會晉級。中華隊接連輸給澳洲、日本隊，昨日更被日本「扣倒」，0:13比賽在7局提前結束。不過台灣球迷士氣未受到影響，有不少人不到10點就到新北直播派對應援，手拿國旗、應援物，在徐展元、Fubon Angels啦啦隊的帶領下，大家高喊「台灣最強」，替選手們加油打氣。