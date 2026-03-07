我是廣告 請繼續往下閱讀

心情起伏大 心理師：影響超過2週要警覺

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽昨（6）日在東京巨蛋上演「台日大戰」。日本隊憑藉大谷翔平的滿貫全壘打與單局灌進10分的瘋狂攻勢，最終以13：0於第7局提前結束比賽擊敗中華隊。許多觀眾也因此感到難受，心理師也提醒，不要被期待綁架，如果情緒震盪影響生活超過2週，建議要尋求專業協助。諮商心理師藍挹丰受訪時說，棒球是台灣的國球，民眾也會有相當大的期待，此次賽事也更為關注，而場上的球員壓力也都相當大，也許看到比賽的結果可能不如預期，但無論是球員或是觀眾自己「大家都很盡力」。藍挹丰表示，一定要先肯定自己、肯定彼此，因為都很盡力了。心理師認為，要先明白自己的期待，但不要被這樣的期待綁架，尤其要更能設身處地的為球員加油，讓自己了解球員在場上的壓力會更大，其實不需要再把更多的情緒投射到他們身上。如果真的覺得在輸球有心情的難受、辛苦，藍挹丰指出，可以跟同儕、朋友聊一聊、互相鼓勵打氣。藍挹丰提到，如果真的非常投入，導致心情上有許多震盪起伏，發現自己好像沒辦法處理時，影響到睡眠習慣、飲食，甚至是個人生活、工作及學業都有較負面影響，且時間超過2週，就要警覺。藍挹丰說明，這也代表事件可能影響情緒超過可承受情形，建議可找專業人士談一談，紓解情緒。心理師提醒，任何事情都一樣、事緩則圓，給自己一些空間、餘裕，可以熱切但不要過度，避免對自己身心健康造成太大壓力。