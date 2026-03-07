我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）小組賽打得火熱，中華隊昨日晚間在台日大戰中慘輸，以0比13輸給日本，2局遭日本連得10分，比賽7局提前結束。對此，台北市長蔣萬安今日表示，繼續為中華隊加油。北市府昨日晚間在信義區香堤大道廣場舉辦「2026年WBC世界棒球經典賽直播活動 」。蔣萬安晚間結束公務行程後到信義區香堤大道廣場與球迷一起觀看直播。蔣萬安到場時中華隊已經落後達13分，他受訪時表示，還是持續為中華隊、為持續奮戰的選手加油打氣，只要球迷不放棄，選手也不會放棄。蔣萬安今日上午出席「2026台北杜鵑花季十週年啟航」活動，並接受訪問。媒體問明日台韓大戰要怎麼幫中華隊加油，蔣萬安說，他還在思考吃什麼韓式料理，大家可以拭目以待。昨日中華隊慘敗給日本，蔣萬安表示，只要台灣英雄在場上打拼，就是全力相挺，今天雖然有市政行程無法到直播現場跟大家一起為中華隊加油，但是他們一定全力為中華隊加油。針對民進黨積極勸進行政院副院長鄭麗君選台北，蔣萬安回應說，現在離選舉還有一段時間，對他來說就是全力在市政上，為市民打拼。