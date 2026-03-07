我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨下屆彰化縣長提名作業至今混沌不明，謝衣鳯與謝典霖的姊弟之爭卻讓人眼花撩亂。國民黨彰化縣黨部上午舉辦新春團拜，中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華表示，黨中央規劃3月底前完成所有縣市長提名工作，且已與有意參選的謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋，針對未來選情發展與變數交換意見。他同時肯定謝衣鳯的基層實力堅強，稱讚她是極少數在大罷免一階未通過的藍委。彰化縣議長謝典霖日前上廣播節目時，表示父親已決定謝家傾向「維持現狀」，不參與縣長選舉這一局，主因是擔心賴政府對謝家「司法追殺」，但兼任縣黨部主委的謝衣鳯否認此說法，強調若獲國民黨提名，她一定全力以赴。彰化縣黨部今（7）日舉辦新春團拜，中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華致詞時，特別感謝黨員和從政同志，在民進黨強烈的司法打壓之下，還是團結一心、為台灣而努力。李哲華在會中報告全國縣市長提名進度，上週提名雲林、金門、花蓮；為進行3縣市藍白合，下周三徵召新北、嘉義市，宜蘭，月底有台中、新竹縣和澎湖。包括基隆、台北、桃園、南投、馬祖、苗栗6個執政縣市已經完成徵召，但中常委還沒通過。依照規劃，3月底前各縣市會完成提名。至於彰化縣長，李哲華說，有意參選的謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋，黨中央都已針對未來選情發展、變數，深入交換意見。他表示去年的大罷免，謝衣鳯是少數不被連署成功的藍委，顯見地方服務紮實、深獲選民認同；柯呈枋、洪榮章都擔任過副縣長，行政經驗豐富，有能力承接縣長王惠美8年來優秀的執政。李哲華強調，選舉最重要的是勝選，不是為提而提，黨中央原則就是以最適當方式，推出最有勝選可能的候選人，請大家給黨中央一點時間，相信縣長提名很快會有方向，可以確定人選。