▲foodpanda 於台北信義香堤大道設置應援攤位，同時推出優惠碼。（圖／官方提供）

WBC經典賽激戰！foodpanda揭觀賽指標

迎戰週日台韓大戰！Uber Eats號召「吃爆韓料」

▲3/7 至 3/8 晚間 11:59，在 Uber Eats App 輸入【贏點得到】最高有機會獲價值666的 Uber Cash 點數。（圖／記者周淑萍攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日上午11點，中華隊迎戰捷克，今天第二局中華隊打出了經典賽第一個全壘打，還是滿貫全壘打，一口氣補進4分，到第二局已經拿下6分，讓球迷一解前兩場低迷的氣氛，任何一分鐘都不想錯過的話，就直接點外送吧！Uber Eats 與 foodpanda 紛紛祭出優惠與實體應援活動，根據 foodpanda 數據指出，大型賽事轉播中以「棒球」最能帶動外送買氣，其次為籃球與網球。有趣的是，賽事轉播時段也直接影響了民眾的點餐偏好：晚間的比賽讓「雞屁股」訂單平均暴增 3 成，而晨間賽事則帶動「奶茶」成長 2 成，「白天喝奶茶、夜晚啃雞屁股」意外成為台灣球迷的另類觀賽飲食指標。此外，大腸臭臭鍋、蝦仁炒飯與小籠湯包也榜上有名，顯示重口味熱食最能放大觀賽氛圍。為了將加油聲從家裡搬到街頭，foodpanda 特別於台北香堤大道等地舉辦應援活動，邀請 CT AMAZE 啦啦隊回眸女神菲菲、長腿女神沛沛現身助陣。即日起至 3 月 8 日，只要於指定應援攤位新訂閱或續約 pandapro，即可獲贈限量 CT AMAZE 啦啦隊女孩全套透卡與專屬應援卡冊。線上同慶也毫不手軟，輸入優惠碼【美食棒棒達】即享指定餐點 7 折優惠，賽事期間 foodpanda 還會視中華隊戰況，於賽後加碼釋出專屬 79 折優惠碼，與球迷一同歡慶。緊接著週日（8日）登場的台韓大戰，Uber Eats 則邀請球迷把對手吃下肚，看準消費者「吃韓式＝應援儀式感」的心理，Uber Eats 推出指定韓料買一送一專區，包含起家雞、橋村炸雞等知名品牌皆入列。在折扣方面，Uber Eats App 祭出 48 小時快閃優惠，即日起至 3 月 8 日晚間 11:59 前，輸入優惠序號【贏點得到】，最高有機會獲得價值 666 元 Uber Cash 點數，或享單筆滿 666 元折 66 元優惠。