▲根據MLB官網statcast系統顯示，中華隊莊陳仲敖第7顆73.9英里曲球，確實完全進入好球帶，明顯是主審出現誤判。（圖／MLB官網）

中華隊今（7）日WBC經典賽交手捷克，面臨輸不得壓力，推出旅美強投莊陳仲敖出戰，首局投球壓制力十足，但1出局後，波多黎各籍主審Ramos再度跳出來搶戲，1次誤判硬生生把好球判成壞球，意外形成保送，莊陳仲敖當下也不滿地「拍頭、死亡瞪眼」回應，球評陳子軒則提醒要控制情緒，「先不要挑釁主審，不然整場他會跟我們陷入對立局面。」莊陳仲敖本場開局雖被敲安，但靠著95英里火球搭配曲球、變速球，讓捷克打者吃足苦頭，1出局後面對赫魯普（Marek Chlup）卻陷入僵局，其中第7球曲球完全進入高角度好球帶，主審卻不買單，莊陳仲敖直接拍頭反應，後續投成保送後，莊陳仲敖更直接走下場再度拍頭，還對主審獻出死亡之瞪。莊陳仲敖「拍頭」動作，是代表投手主動要動用ABS重播輔助系統挑戰好球帶的手勢，去年美職小聯盟、大聯盟春訓已經開始使用，但是WBC實際上並未沿用，莊陳仲敖下場後也跟捕手林家正確認這件事。根據MLB官網statcast系統顯示，這一顆73.9英里曲球確實完全進入好球帶，明顯是主審出現誤判，所幸莊陳仲敖仍穩住心態，最後單局用23球、投出3次三振化解危機，目前累積2局無失分，中華隊則靠著費仔石破天驚滿貫砲，前三局就取得6：0領先。