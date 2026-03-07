我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列2月28日對伊朗發動聯合空襲，斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），中國及俄羅斯外交部都發表聲明，予以堅決反對、強烈譴責，敦促美以立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，共同維護中東和世界和平穩定，卻只停在口頭呼籲而無實際行動。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直接戳破3點真相，坦言中俄是「已無計可施」。葉耀元7日在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文，轉發國內媒體報導截圖，內容探討伊朗孤立無援、莫斯科與北京卻僅表達外交譴責與關切，顯示2國都不打算承擔高昂代價、有限收益與風險，去介入這場衝突。葉耀元表示，道理其實很簡單，就是因為以下幾個因素：葉耀元直言，中俄2國，一個是已經陷入戰爭泥沼，一個則是國內經濟都快垮了，眼看下個月還會少1X%的原油進口，要拿什麼去救伊朗？葉耀元重申，自己之前就說過很多次了，敢跟美國叫囂的國家，這世上很多，但敢跟美國正面衝突、測試美軍實力的國家則沒有。葉耀元直言，面對一個敢動武的美軍，世界多數國家，都是不敢擋在他們面前的。