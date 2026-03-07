我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院為了軍購條例吵得不可開交，昨天終於將藍版和院本一併付委審查，但國民黨的「3800億+N」版本卻引起軒然大波。國民黨過去常以外交國防專業自許，但從此次軍購條例，除了發生重複編列公務預算內容的明顯錯誤外，另外兩場公開記者會都稱編列3500億，最終卻變成3800億，第一時間竟也難以解釋原因，黨中央一再強調經過智庫和專家、立委溝通，結果卻如此粗糙。更不用說+N恐怕都是假議題，行政單位若要再提軍購條例，本不需要授權，況且條例通過後，編列預算仍可刪減，原先承受壓力的民眾黨如今安全下莊，政治風險反而回到國民黨身上。朝野軍購條例將在立法院外交國防委員會與財政委員會聯席審查。國民黨智庫說帖指出，待3月11日召委選出後即可排審，若委員會審查順利，且不受黨團協商冷凍期一個月限制，最快可在3月底完成二、三讀，軍購進程不致延宕。不過即便黨版最終採納黨主席鄭麗文傾向「3800億＋N」版本，黨內外質疑聲音仍不小。先是條例竟將已編入公務預算的3項軍購重複編入，黨中央一再聲稱和專家學者、退將、立委研議多時，為何相當於國民黨大腦的智庫編列的軍購條例，會有如此明顯的錯誤？此外，在金額問題上，國民黨兩場記者會明白提出3500億規模，但正式新聞稿時卻變成3800億，第一時間面對媒體的詢問，黨團卻沒有回應，直到隔日才由黨中央解釋。另外，藍營一再強調不接受「空白授權」，認為必須有美方發價書才能編列預算；卻又主張若未來仍有對美採購需求，可再提出第二階段特別條例。這樣的設計也被質疑邏輯矛盾，因為若需要新增軍購，本來就必須重新提案，並不存在是否「授權」的問題。在軍購規模上，國民黨內部也曾出現不同主張。中廣前董事長趙少康提出折衷方案，建議採納藍委徐巧芯提出的8100億元版本，先將對美採購項目納入條例，但實際通過金額僅3500億元，其餘4600億元先行凍結，待美方發價書確認後再解凍。其實就結果來論，趙少康的折衷方案和黨中央的3800億+N本質上是一樣的，差別在於一個從總金額往下扣，另一個則是從樓地板往上加，但對一般民眾而言，3800億的金額還比民眾黨4000億低，早已成為整場軍購辯論最突出的標籤。若回到條文與制度本身，真正存在的金額只有3800億元，所謂「＋N」並沒有法律基礎，也不會改變未來仍須重新提出條例、重新編列預算審查的程序。原本在軍購議題上承受壓力的是提出約4000億元版本的民眾黨，外界關注其如何向選民說明軍購規模。若國民黨能提出一個更具策略性的方案，例如將國內採購回歸年度預算，對美採購釋出更明確的額度，不僅能對美方有所交代，也可能將政治壓力轉回執政黨，要求其說明為何國內採購無法納入一般年度預算。然而在「3800億＋N」的框架下，國民黨反而陷入新的爭議。當條例實際匡列的金額只有3800億元時，「＋N」既難以成立，又要一再解釋「擋軍購」標籤，最終恐怕使原本可以轉移的政治壓力，再度回到國民黨身上。