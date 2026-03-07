我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（6）日在廣播節目受訪時說，大兒子3月24將從日本東京大學博士班畢業，由於正好是京華城案宣判日的前兩天，希望能申請讓柯文哲暫時解除限制出海、出境，赴日參加兒子畢業典禮。民眾黨創黨黨員朱蕙蓉表示，柯文哲其實沒有子女的聯絡方式，且柯文哲的女兒看到他連話都不說，她也認為，若沒有出事，柯文哲到時會叫太太陳佩琪自己去就好。朱蕙蓉表示，她訪問過柯文哲超過10次，有次在台北市政府11樓內做錄音訪問。她回憶，那次訪問接近柯文哲的生日，在訪談中問是不是會有家人來電祝福他生日快樂？不過，柯文哲卻搖頭說「我沒有他們的電話號碼！」她聽到後大吃一驚，接著問「那我們寫email去？」柯文哲卻回「我也沒有，陳佩琪有。」朱蕙蓉還說，陳佩琪曾說，「他（柯文哲）根本不會跟我們一起去吃飯」、「我和小孩子吃飯，他根本不會來，如果有來，主要是來付錢的，話也不多。」朱蕙蓉認為，這幾年孩子們看到父親已經不容易，所以邀請爸媽前往參加他的博士畢業典禮？關係有進步是好事，但是有電子腳鐐怎辦？她個人覺得如果沒有出事，柯文哲會叫陳佩琪自己去就好，何況是在第一次宣判的前夕。