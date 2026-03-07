我是廣告 請繼續往下閱讀

44歲女星許維恩日前公布自己確診乳癌的消息，也引發許多人關注。她表示，自己已切除雙側乳房再重建。根據國健署112年癌症登記資料及衛福部113年死因統計顯示，乳癌為我國女性癌症標準化發生率第1位及死亡率第2位。營養師提到，科學證實，有12種食物避免乳癌上門；另外也建議10種壞習慣避免，可預防乳癌。國健署112年癌症登記資料顯示，乳癌為我國女性癌症標準化發生率第1位。營養師程涵宇表示，科學證實，吃對12種好食物可讓身體維持防護力。含有能抗氧化的胡蘿蔔素，研究發現攝取較多胡蘿蔔素的女性能降低罹患乳癌的風險18%至28%，可降低復發率。含有蘿蔔硫素能夠平衡體內雌性激素，進而降低乳癌的發生。蔥蒜中的硫化物能降低罹患乳癌的風險，在烹調前切得細碎，更有助於抗癌物質釋放跟作用。柑橘類食物大家都很熟悉，其中豐富的營養物質中，類黃酮有幫助體內抗氧化、抗發炎的作用；常吃柑橘類約可降低10%罹患乳癌機率。莓果多含有花青素及類黃酮，可以防止細胞損傷及阻止癌細胞的生長擴散。桃子、蘋果、梨子及葡萄含有多酚、類黃酮等抗氧化物質，幫助預防乳癌。富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚，含有豐富的Omega-3脂肪酸抗發炎，除了預防乳癌也能預防心血管疾病。發酵食物中有豐富的益生菌，能夠增強免疫力，降低罹患乳癌的機率。豆類富含膳食纖維、維生素及礦物質，研究發現多攝取豆類能降低患乳癌風險約20%，豆類中的高纖維含量能夠預防乳癌。程涵宇表示，還有，也可維持身體防護。程涵宇建議，油炸食物、速食、加工肉品、添加糖及高GI精製碳水、超加工食物、久坐不動、酗酒、肥胖或內分泌干擾物，如常見運動PC水壺等，對身體也容易造成負擔，也要留意。