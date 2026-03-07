我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼政府宣布對未成年人使用社群媒體採取更嚴格的管制措施。官方於3月6日表示，16歲以下青少年將被禁止使用TikTok、Facebook、Instagram等高風險社群平台，相關帳號最快自3月28日起逐步停用。此舉反映出政府試圖降低兒童暴露於網路霸凌、色情內容與線上詐騙等風險，印尼也為首個實施此類限制的非西方國家。通訊與數位部長哈菲德（Meutya Hafid）指出，這項名為「延遲使用」（delayed access）的政策，要求高風險平台限制16歲以下用戶建立或使用帳號，受影響名單亦包含遊戲社群平台Roblox。哈菲德坦言，新措施在初期可能引發家庭內部的壓力與社會爭議，但官方認為針對未成年人面臨的金融詐騙與社群沉迷問題，必須透過政策介入以降低損害。印尼擁有約2.8億人口，是全球最大的社群媒體市場之一。根據2024年調查，全國網路普及率達79.5%，其中12歲以下兒童有近半數已接觸網路，顯示未成年人過早擁有社群帳號的情況相當普遍。這項限制措施是印尼近年數位監管收緊的延伸，此前政府已要求平台必須完成官方註冊，並曾禁止社群媒體進行直接電商交易以保護本地企業。澳洲已在2024年底通過法案，禁止16歲以下青少年使用社群平台，法國與美國部分州政府近年也陸續推動類似立法。若印尼這項新措施順利上路，不僅顯示東南亞對兒少數位保護的重視正在升高，也可能使印尼成為區域內加強監管社群媒體的重要風向球。印尼這次限制16歲以下未成年人使用高風險社群平台，表面上是回應網路成癮、霸凌、詐騙與不當內容等問題，實際上也凸顯政府已將數位治理視為公共安全與社會管理的一環。不過，政策能否真正落地，仍取決於平台年齡驗證機制是否到位，家長與學校是否能同步配合，以及政府後續能否提出更完整的兒少保護配套。對印尼來說，這道禁令不只是限制未成年人的上網行為，更是對國家數位監管能力與執行力的一次重要檢驗。