我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開打，適逢立法院會，民進黨立法院黨團昨天「乙級動員」，有22人缺席表決，被質疑不審預算去日本看比賽。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（7）日表示，在野黨延宕預算審查，造成台灣人民福祉的受損，才應該檢討；綠委許智傑也呼籲，不需要無限上綱、故意說是落跑。立法院會昨通過《115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案》，針對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫，金額約新台幣718億元，立法院同意行政院先行動支。然而，不少綠委跑行程、去日本看比賽引起外界質疑。蘇巧慧上午在副總統蕭美琴陪同下，出席2026女性兒少運動員安全運動與運動防護保護營。對於外界批評，蘇巧慧說，通過國家總預算、通過人民所需要的預算，一直是民進黨的主張，從上個會期，就該審查國家的總預算，這本來就是立委的工作。蘇巧慧提到，在野黨延宕預算審查，造成台灣人民福祉的受損，是最應該檢討的部分。她呼籲，希望接下來的會期，既然要開始開會，大家趕快回到各自的工作上面，好好審查總預算，讓政務進行，讓國家前進。此外，許智傑也說，總預算的實質審查是最根本、最重要的，藍白為何擺著不動呢？請國人看清楚，藍白一直卡總預算；他認為，每位委員不一定每次都能配合藍白胡搞，尤其這幾天在日本開打WBC，許多委員都到場為台灣加油，不需要無限上綱故意說是落跑。