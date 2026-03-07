我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳偉殷曾在日本職棒曾拿下防禦率王，壓制力十足，美國職棒大聯盟也累積59勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）台日大戰，中華隊0:13慘敗日本，日本隊憑藉大谷翔平滿貫全壘打的強力攻勢，在第7場提早結束比賽，誰能防住大谷翔平也成為球迷熱議話題，就有球迷提到，如果中華隊擁有全盛時期的投手陳偉殷，是不是就有機會壓制住日本隊攻勢，引發不少球迷認同「非常有機會」。經典賽昨（6）日賽程的台日大戰中，日本隊在1出局滿壘的情況下，由大谷翔平轟出一發震撼全場的滿貫全壘打，隨後日本打線攻勢大爆發，單局灌進10分創下大會紀錄。面對日本打者強烈攻勢，台灣球迷也好奇發問，若是中華隊擁有全盛時期的陳偉殷，是否有機會壓制住日本？原PO提到，陳偉殷曾在日本職棒曾拿下防禦率王，壓制力十足，美國職棒大聯盟也累積59勝，若由他擔任先發，是否能夠翻轉台日大戰一面倒的局面。不少球迷也認同「輕輕鬆鬆」、「有機會一拼吧」、「至少不會扣倒」、「大聯盟級先發投手 你說呢」、「先發 肯定不會長這樣」、「可以啦 防禦率王欸 開玩笑」、「有機會啊 好歹也在MLB輪值過」；但也有人認為「壓不住 大谷一樣猛」。中華隊輸給澳洲、日本後，中華隊接下來對戰捷克、韓國都必須要拿下，且日本隊接下來賽程全勝，中華隊才有可能透過3隊皆為「2勝2敗」，且失分率較優的優勢晉級。3月7日（六）：中華隊V.S捷克（台灣時間上午11時）3月8日（日）：中華隊V.S韓國（台灣時間上午11時）