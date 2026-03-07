我是廣告 請繼續往下閱讀

一段泰國遊客在上海飯店房間內「撞見陌生男子躺在床上睡覺」的影片，近日在泰國社群平台瘋傳並突破千萬觀看。事件從最初的誤闖爭議，逐步揭露該男子實為飯店員工。在當事人報警處理後，外界開始高度關注飯店門禁與住宿安全問題。根據TikTok帳號「tyatida」上傳的畫面，數名泰國遊客結束上海行程返回南京路附近的飯店，開門便見到一名男子在床上休息。女遊客受驚後以英文質問，男子則起身用中文辯稱「記錯房號」。影片曝光後引發熱烈討論，網友質疑若房卡與門禁系統運作正常，外人不應能輕易進入已入住的客房。隨著事件發酵，飯店方面主動說明，確認該男子為內部員工。當事人透露，隨後在飯店再次遇到該員工，對方僅簡短以英文致歉。最初家屬考量其可能為工作疏失而傾向不予追究，但在泰國輿論強烈反彈下，網友認為若員工能隨意進入客房，將危及所有旅客的財物與人身安全，甚至有留言指出曾於同地點見過該員工。在輿論壓力與安全考量下，當事人最終轉變態度，宣布已正式向上海警方報案，並向訂房平台申請退款及更換住宿地點。目前警方已介入了解情況。這起事件再次引發大眾對旅遊安全的討論，尤其上海作為國際旅遊城市，旅宿業的內部監督與房卡管理表現為維護旅客信任的基礎。隨著影片持續在社群平台擴散，這起原本看似單純的「走錯房間」事件，已逐漸轉向旅宿安全與管理制度的討論。對旅客而言，飯店房間表現為旅途中最基礎的私人防線，一旦出現陌生人甚至員工能輕易進入的情況，將對安全機制產生強烈質疑。隨著警方介入調查，涉事飯店的門禁管理、員工規範與責任歸屬也將被進一步檢視。事件最終結果仍有待官方說明，但如何在旅遊復甦之際維持住宿安全與服務信任，已表現為各地旅宿業不得不面對的課題。當房卡系統與內部監督失效，流失的往往不只是單一客源，更是國際旅遊市場對該城市旅宿環境的長期信心。