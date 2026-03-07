我是廣告 請繼續往下閱讀

一名涉嫌在中國組織地下賭場並潛逃海外的中國籍男子，近日在泰國芭達雅被捕。泰國中央調查局與移民局依據中國執法部門通報展開追查，最終在春武里府將其拘捕。除了是泰國與中國近年在跨境犯罪追查上的緊密合作，也顯現了泰國政府打擊外籍人士涉賭與非法活動的執法趨勢。泰國中央調查局（CIB）與移民局日前在芭達雅市展開聯合行動，逮捕49歲中國籍男子宋某。調查顯示，宋某於2024年至2025年間組建犯罪團伙，在偏遠山區設立地下賭場以規避偵查，建設資金超過2千萬元人民幣（約新台幣8700萬元）。該組織涉及超過150次賭博活動及多項刑事犯罪，宋某隨後離開中國並在泰國落腳。特別行動巡邏隊透過情報蒐集與監控，鎖定嫌犯藏身於邦拉蒙縣一處度假村。警方在逮捕行動中向宋某說明其簽證已被撤銷，並依法告知權利。初步訊問中，宋某對指控內容表示不知情並否認犯罪。目前案件已移送移民局調查處，依相關法律程序處理。近年來，泰國執法機構持續加強對外籍犯罪嫌疑人的查緝力度，重點鎖定跨境詐騙、非法賭博及洗錢等犯罪活動。泰國警方也多次與中國執法單位合作辦案，部分案件在完成調查程序後，涉案人員被遣返回中國接受司法審理。此次案件反映出跨境賭博犯罪逐漸呈現跨國流動的趨勢，一些嫌疑人在犯案後選擇逃往旅遊城市或海外據點藏匿，試圖躲避原國家執法機關的追查。不過，隨著各國警政單位合作日益密切，透過情報交換與聯合執法機制，跨境逃犯可藏身的空間正逐步被壓縮。未來泰國在強化外籍人士簽證審查，以及打擊地下賭博與電信詐騙等犯罪方面，相關查緝行動仍可能持續升溫。