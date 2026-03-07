我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓總統小馬可仕將於3月9日至10日訪問紐約聯合國總部，就中東衝突發表立場，並為菲律賓競逐2027至2028年聯合國安理會非常任理事國席位展開遊說。此行反映出菲律賓政府希望在動盪的局勢中，提升發展中國家在全球安全議題上的聲音，並展現在國際事務中的外交能見度。菲律賓外交部指出，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）將呼籲各方遵守《聯合國憲章》與國際人道法，避免衝突升級。考量到中東地區有約200多萬名菲律賓移工，戰事升級表現為對國民人身安全與經濟收入的直接威脅。小馬可仕預計與聯合國秘書長古特瑞斯會面，針對能源、糧食安全與外交降溫途徑交換意見，這場會談被視為菲律賓參與國際危機協調的重要場合。除了安全議題，小馬可仕也將在聯合國婦女地位委員會（CSW70）發表演說。根據《全球性別差距報告》，菲律賓在性別平權指標上長期位居亞洲前列。小馬可仕政府希望透過分享政策成果，展現在人權與社會發展領域的形象。陪同出訪的官員包括外交部長拉薩羅與移工部長卡克達克，顯示出此行高度聚焦於多邊議題。小馬可仕此行是菲律賓強化多邊外交的關鍵步驟。隨著國際局勢持續動盪，中型國家愈來愈傾向透過聯合國提升影響力。菲律賓競選安理會席次，顯露了其希望在海洋秩序與國際法議題上擁有更明確發言權的戰略意圖。小馬可仕此次訪問聯合國不僅是例行外交行程，更是菲律賓在全球局勢動盪之際展現外交定位的重要時刻。透過對中東衝突發聲、推動安理會席次競選，以及在婦女權益與多邊合作議題上積極表態，菲律賓正試圖在國際舞台上強化自身作為發展中國家代表與區域中等強權的角色。隨著地緣政治緊張與全球治理挑戰持續升高，菲律賓能否藉由這次外交布局擴大影響力，也將成為觀察其未來國際角色的重要指標。