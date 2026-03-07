我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊先發投手莊陳仲敖火球連發，封鎖捷克打線，力拚帶領台灣搶下首勝。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊王牌古林睿煬養精蓄銳按兵未動，明日台韓大戰的先發重任幾乎確定落在他的肩上。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽「台捷生死戰」今（7）日火熱進行中。中華隊靠著首局猛攻與費爾柴德的滿貫砲取得大幅領先，但在投手調度上，台灣教練團卻早有盤算。先發投手莊陳仲敖在主投2.2局無失分後退場，接替登板的是原本被外界視為抗韓先發人選的旅美左投林昱珉，這個打破常規的調度，背後其實藏著教練團的戰略與大聯盟球團的重重限制。扛下這場退無可退的先發重任，莊陳仲敖表現相當稱職，總計用55球力保2.2局無失分。然而，就在3局下半，教練團果斷啟動換投，推派目前效力於美職亞利桑那響尾蛇隊3A的王牌左投林昱珉上陣中繼。林昱珉登板後立刻展現超狂大將之風，面對捷克打者Martin Červenka，兵不血刃地讓他擊出軟弱無力的滾地球出局成功化解危機。對於林昱珉來說，東京巨蛋絕對是他的超級福地，他在上一屆世界棒球12強賽中，就是在這座球場完美發揮，幫助台灣成功奪下世界冠軍。為何一直被球隊高度看好、實力絕對足以擔綱先發的林昱珉，會在這場比賽提早登板？其實是考量現實條件的「最佳解答」，眾所皆知，大聯盟球團對於參加國際賽的潛力新秀，設有極度嚴苛的「投球數量」與「休息天數」保護限制。對於響尾蛇隊極度重視的林昱珉而言，若讓他擔任傳統的第一任先發投手去硬碰美、日、韓等頂級強權，受限於嚴格的用球數規定，他可能投不滿三局就必須強制退場，這不僅容易打亂牛棚調度節奏，也無法將他的壓制力極大化。更關鍵的隱藏戰略在於對手的「擊球質量」。相較於亞洲或美洲的一線強隊，捷克打者的纏鬥力與整體打擊實力相對較差。教練團經過精密計算，讓莊陳仲敖先發開局，再將林昱珉放在第二任中繼對付捷克打線，因為面對相對較弱的打者，林昱珉能以更精簡的球數取得出局數。這完美讓他在大聯盟嚴苛的「球數限制死線」內，一口氣拉長投球局數、發揮出最大的止血與續航效益，將好鋼徹底用在了刀刃上。由於林昱珉已經登板投球，明日確定不會出賽，明日面對韓國隊的「抗韓大戰」，中華隊的先發底牌已經正式掀開，有望推派旅日強投古林睿煬掛帥先發。