泰國普吉島芭東知名夜生活區邦古拉路（Bangla Road）近日爆發外籍人士衝突。一名以色列男子疑因中東局勢爭論與另一名外國長者發生激烈口角，隨後演變為肢體糾紛。現場員警介入後，該男子仍被指態度激動並推擠警員，事件影片在社群媒體瘋傳，引發熱烈討論。根據《普吉時報》報導，衝突發生於3月5日晚間，一名以色列男子與居住在泰國的歐洲籍長者因中東議題產生分歧，挑釁言詞隨即升級。流出的影片顯示，一名赤裸上身的男子手持酒瓶不斷靠近對方並高喊，周圍民眾則驚呼要求警方介入。儘管畫面未完全捕捉到攻擊瞬間，但警方到場後，該男子情緒仍未平復，甚至被指推搡員警胸口，導致場面極度緊張。影片曝光後引發泰國網友強烈批評，不少人呼籲應依據移民法規將其驅逐出境。近期泰國輿論對特定國籍遊客的爭議言論表現出高度敏感，包括先前有遊客聲稱「以色列人的錢建立了泰國」等言論，皆加深了當地民眾與部分外籍群體間的緊張關係。官方目前尚未公布最終調查結果或具體罪名，但執法過程是否過於溫和也成為網友討論焦點。隨著泰國觀光業全面復甦，普吉島與蘇梅島等地的國際遊客量大增，外籍人士間的衝突事件也時有所聞。如何在維持觀光吸引力與確保公共秩序之間取得平衡，為泰國政府目前加強執法力度的重要考量。類似案件的處理方式，將直接影響國際旅客對泰國旅遊環境安全的認知。