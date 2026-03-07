我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 婦女節當天推出「女性專屬贈禮」活動，凡於展區內消費滿380元的女性遊客，即可兌換台南在地果乾一包，限量380份。（圖／南市府提供）

迎接3月8日國際婦女節，「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」，特別規劃婦女節限定贈禮活動。婦女節當天推出「女性專屬贈禮」活動，凡於展區內消費滿380元的女性遊客，即可兌換台南在地果乾一包，限量380份，希望讓女性朋友在賞蘭之餘，也能品味台南農特產的甜美滋味。台南市長黃偉哲指出，2026台灣國際蘭展以「綻放台灣Blooming Taiwan」為主題，展現台灣蘭花產業與花藝設計的能量。台南是全台灣最重要的蘭花產地，也是水果之鄉，春天正是到台南賞花、品嚐農產的好時節，邀請全國民眾來後壁參觀蘭展，欣賞花卉與農產交織的春日景致。農業局表示，婦女節當天將準備由台南在地水果低溫烘焙製成的果乾，作為限量贈禮。凡3月8日於蘭展園區內單筆消費滿380元的女性遊客，前380名即可至指定櫃檯兌換，送完為止。農業局指出，3月正值台南溪北地區花季，除了後壁的台灣國際蘭展，鄰近的白河林初埤木棉花也陸續綻放，形成春季賞花旅遊熱點。歡迎民眾來後壁賞蘭花，走逛園區農特產市集或參與DIY活動，再到白河欣賞木棉花，體驗台南春日的花景風情。