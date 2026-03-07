我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）開打，昨天立法院會還在處理軍購條例付委和表決新興預算，卻有高達22名綠委缺席，被質疑不審預算去日本看比賽。藍委王鴻薇直批離譜，大家都為中華隊加油，卻有這麼多立委集體缺席，難道不關心軍購、新興預算嗎？還是只停留在嘴巴？立法院昨表決藍白《115年度總預算案新興資本支出及計畫動支案》，但包括身兼中華職棒會長的黨團總召蔡其昌等共22名綠委，皆缺席表決，最終該案以54票贊成、29票反對懸殊差距通過，同意行政院先行動支少子化生育補助、TPASS、治水防洪等38項新興計畫共新台幣718億元。根據表決紀錄，綠營方面，新任黨團總召蔡其昌兼任中華職棒會長，因此未出席，其他還有劉建國、林宜瑾、吳琪銘、許智傑、李昆澤、林楚茵、王定宇、邱議瑩、沈發惠、張雅琳、邱志偉、林俊憲、鍾佳濱、賴瑞隆、吳思瑤、李坤城、郭國文、吳沛憶、王義川、羅美玲、李柏毅。特別的是，卸任黨團總召的柯建銘，昨有出席投票。據了解部分立委父日看球賽，部分則在地方跑行程。藍營方面，除正副院長韓國瑜、江啟臣外，藍營吳宗憲、陳玉珍、林倩琦、洪孟楷、謝衣鳯也未投票。藍委王鴻薇今批評，棒球經典賽都為中華隊加油，但昨天有幾個重要的法案，包括新興預算的通過和軍購預算，這兩項不是民進黨過去說非常重要，結果立法院要處理，有22名立委缺席，這真的是滿離譜的事情，王鴻薇質疑，難道根本不關心新興預算的通過嗎？不關心國防特別預算，還是只停留在嘴巴啦？這麼多立委集體缺席，這對立委工作不負責任，有必要跟選民交代，為何可以放棄監督預算通過，推動新興預算還有國防特別預算的通過，卻集體落跑、缺席，這必須跟國人交代。