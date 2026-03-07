我是廣告 請繼續往下閱讀

原本只是下班前的一趟普通載客，卻演變成一段令人鼻酸的離散旅程。馬來西亞一名計程車司機近日分享，一名乘客在接單後急著趕往醫院，途中因擔憂老父病況而不斷落淚。儘管司機一路加速並嘗試抄捷徑，最終仍未能讓乘客趕上與至親道別的最後時刻。對方下車前留下的20令吉（約新台幣155元）小費，讓司機感嘆這是自己收到過最令人心酸的一筆小費。這起事件發生於3月5日傍晚，司機在社群平台Threads紀錄這段過程。當時他正準備結束營業回家開齋，卻接到從安邦前往醫院的急件。乘客在上車前便傳訊表示父親病危，懇請司機加快速度。車程中，後座乘客始終強忍情緒，眼眶含淚；然而在距離醫院僅剩3分鐘車程時，乘客突然情緒潰堤大哭，現場氣氛顯現出巨大的無力感。抵達醫院後，乘客匆忙下車前堅持留下20令吉（約新台幣155元）小費，司機雖試圖婉拒，但對方仍將錢留在車內後隨即奔向病房。司機拍下照片並感嘆，這是我收到過最令人心酸的小費。貼文曝光後，一名自稱該乘客親戚的網友證實，乘客最終確實未能見到父親最後一面，並對司機的協助表達感謝。馬來西亞近年計程車叫車服務普及，Grab等平台已成為民眾日常交通的重要工具。根據馬來西亞交通部與相關平台統計，計程車司機每天平均接單10至15趟，許多司機也在社群媒體分享各種載客故事，從溫馨互動到人生悲歡離合都有。這名司機的經歷也讓不少網友感慨，對乘客而言那20令吉（約新台幣155元）或許只是簡單的謝意，但背後承載的卻是一場來不及道別的遺憾。