▲WBC中華隊指定打擊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在「台捷大戰」中敲出滿貫彈，助中華隊取得6：0領先。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「台捷大戰」今（7）日登場，中華隊此役火力全開，前4局就取得8分，其中「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的滿貫砲貢獻4分打點，張育成2支適時安打貢獻3分打點，有趣的是，2人效力的球隊富邦悍將、克里夫蘭守護者，英文隊名都是「Guardians」。此役費爾柴德扛先發第3棒、指定打擊，張育成扛先發第4棒、三壘手。開局鄭宗哲、費爾柴德發動小球戰術，並靠著速度戰先馳得點，張育成隨後補上穿越安打，替中華隊進帳第2分，也是張育成本屆首分打點。次局中華隊再度發動攻勢，陳晨威敲安後，鄭宗哲、宋晟睿選到保送，中華隊攻佔滿壘，費爾柴德不囉唆，一棒敲出滿貫彈，替中華隊取得6：0領先，個人進帳4分打點。4局上中華隊攻勢再起，鄭宗哲、費爾柴德靠保送上壘，隨後又發動「雙盜壘」戰術，張育成再當一次英雄，中間方向平飛安打，一棒清壘，助中華隊取得8：0領先，個人再進帳3分打點。前4局打完，中華隊取得8：0領先，費爾柴德4分打點、張育成3分打點，有趣的是，2人分別效力富邦悍將、克里夫蘭守護者，英文隊名都是「Guardians」。