台積電2026年校園徵才活動正式啟動！台積公司提到，2026年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地，而碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。2026校園徵才開跑！為了持續支援業務成長與技術開發需求，台積公司今年預計在台灣招募包含工程師與技術員等約8000名新進同仁，工作地點涵蓋桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄等地。盼招募電機、電子、光電、物理、材料、化學、化工、機械、資工、資管、工工、工管、環工、土木、人資、商管、會計等領域的應屆畢業生，或具備相關工作經驗者加入。台積公司表示，積極推動數位轉型，並致力於人工智慧（AI）與大數據應用，打造新一代的智慧工廠，確保卓越製造的競爭優勢，也盼招募資訊相關領域人才加入。碩士畢業新進工程師的平均整體年薪可達新台幣220萬元。台積公司廣徵對半導體具高度熱忱的人才。除了台大，也將巡迴各大專院校參與校園就業博覽會及徵才說明會活動，包括台師大、台科大、北科大、中央、陽明交大、清大、中興、逢甲、雲科、虎科、中正、成大、高科、高師大、中山與屏科大等共17場實體活動。同時，也將安排5場線上徵才說明會。