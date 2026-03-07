2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽持續開打，中華隊昨（6）日以0：13遭日本扣倒擊敗，雖然許多台灣球迷感到惋惜，但有網友表示，其實真實球迷的反應不是抓戰犯，而是對於中華隊能抓到大谷翔平出局、滿壘把山本打下場而感到興奮，也有網友分享賽後在東京巨蛋與日本球迷溫馨的互動，真誠情誼感動了許多人。
經典賽中華隊大輸日本！他曝「真假球迷反應」差異
一名網友昨日在Threads上分享經典賽台日大戰後球迷不同的反應，他表示虛假的棒球迷大概會說：「中華隊也太爛了吧！」但真實的棒球迷反而是興奮地喊：「欸欸抓到大谷出局欸！滿壘把山本打下場欸！贏了贏了。」
貼文曝光後，不少球迷紛紛認同，也留言分享自己的觀賽心得，「甚至第一局那個三振我們家像拿了總冠軍」、「滿壘還是山本自己投的欸，台灣隊也太會選球了吧！」、「費仔連兩天阿達力很好的界外全壘打，超級強了」、「甚至把大谷打下場了，根本贏麻了」、「解決大谷可以講一整年了」。
台灣、日本球迷溫馨互動超有愛！萬人感動：最棒的國民外交
此外，也有昨日在東京巨蛋觀賽的網友，分享現場台灣球迷的狀態分別是「看到大谷滿貫砲賺爛了」、「把山本逼到滿壘，投不滿三局，台灣＞藍鳥」、「日本隊真的好強」。
他也透露，昨天賽後自己向坐在後面的日本人喊「Good game（好比賽）」，還祝福日本拿冠軍，結果對方看到他穿77號球衣，好奇地問他是不是林安可的球迷。原PO一聽立刻點頭，還請他在日本要幫林安可加油，「聽到有非西武球迷的日本人知道林安可，我直接開心到把背包上的雙獅十週年吊飾送給他，跟他說這是林安可家鄉的球隊和日本西武獅合作十週年的紀念鑰匙圈」。
原PO指出，該名日本球迷開心地直喊謝謝，甚至在離場時追上來，將身上的巨人隊球衣脫下來送給他，雙方也約好下次再見，「我們沒有留下任何社群聯絡方式，可能不會再有下次見面，但我今天真的好開心。」
不少網友看了這段經歷，感動直呼，「以球會友真的是太棒了」、「看這篇看到哭，棒球迷的快樂簡單純粹」、「棒球迷之間的快樂就是這麼簡單」、「要哭了好感動，請日本球迷多多支持溫安可」、「最棒的國民外交，在棒球的世界裡惺惺相惜」。
