台北市士林區一處百貨商場發生墜樓意外。位於士林區的大葉高島屋昨（6）日晚間6時許，一名女子從10樓圍牆處墜落至1樓地面，當場失去呼吸心跳。救護人員獲報後趕抵現場，立即將女子送往醫院搶救，但最終仍宣告不治。警方接獲通報後到場處理，並聯繫家屬前來了解情況。經初步確認，死者為62歲薛姓女子。家屬表示，薛女長期受到疾病困擾，近期情緒低落，當天表示要外出走走，未料卻發生憾事。至於詳細事發經過與原因，仍待警方進一步調查釐清。值得注意的是，約一個月前、2月6日清晨6時許，同一地點也曾發生墜樓事件，當時一名闕姓女子墜樓身亡，消息傳出後曾引發附近居民關注與討論