▲大聯盟外掛戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）把握把滿壘機會，敲出滿貫全壘打。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽WBC今（7）日台灣迎戰捷克，原本昨天於台日大戰敲出界外全壘打的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在2局上2出局滿壘時，轟出左外野滿貫全壘打，也幫助中華隊以6比0擴大領先差距，是台灣本屆首轟。網路社群Threads上有球迷披露，「費仔」此全壘打球確是日本人撿走，透過協尋，而稍早球隊人員回報，這顆球已經順利用費仔的簽名球換回來了。今日經典賽來到台捷大戰，台美混血好手費爾柴德擊出滿貫全壘打，因昨天他於台日大戰敲出的全壘打卻被判定界外，引台灣球迷惋惜，因此今日不少球迷看到費仔的滿貫全壘打，也在螢幕前大呼「昨天的全壘打還給他了」、「費仔打回來了」。而費爾柴德披上國家隊戰袍、代表台灣出征經典賽的首轟出爐，當下球團工作人員馬上請費仔簽球，希望可以向撿到球的球迷換回那顆意義非凡的全壘打球，隨後球隊人員果真回報，透過廣大社群媒體的幫忙，費仔這顆滿貫全壘打球已經成功換回來了。而今日台灣對捷克一戰，全場共敲出11支安打，跑出8次盜壘，包括費爾柴德（Fairchild）的一支滿貫砲，終場14比0提前七局扣倒捷克，明（8）日上午11時將迎戰韓國。