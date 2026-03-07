我是廣告 請繼續往下閱讀

這場跨越時空的對話，勾勒出戰後亞洲抽象在國際舞台上的重要脈絡：一位是蜚聲國際的日本當代藝術巨匠，一位是將亞洲現代藝術推向世界的華人先鋒。兩人皆以高度個人化的抽象語彙，探尋自我與存在的本質；在對「無限」詰問中，以有限之形，拓無限之境。邦瀚斯亞洲區現代與當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）表示：「全球頂尖博物館到一線私人藏家，草間彌生與蕭勤的收藏群體已高度國際化，其抽象作品更是近年市場焦點。透過拍賣與展覽雙線並行，我們希望讓藏家不僅看 市場價格，更能洞察這一代亞洲藝術大師如何以抽象語言，參與並改寫二十世紀藝術史的格局。」本拍賣專場匯聚六件草間彌生跨越不同媒介的作品，來源清晰且全未在市場曝光。其中，一幅2000年的《南瓜》（估價：15,000,000 – 25,000,000港元）為領銜之作，奠定本場以「紅色」為探討核心的基調。早在1960年代，草間彌生已開始視色彩為獨立的視覺語言；對她而言，紅色是其內在幻覺世界、生命體驗與精神追求的外在表現。相較於經典的黃色南瓜系列，紅色南瓜作品更為稀少，別具意義。若紅色是其藝術的靈魂之色，「南瓜」便是其精神最親密的館質化身。其圓潤、堅韌且帶有幽默感的形態，被草間視為具有「強大精神穩定性」的館體，更昇華為其自我投射。作品的核心在於貫穿其創作的「無限」、「圓點」與「網格」理念，這些重複元素覆蓋南瓜表面，象徵著宇宙的無限增殖與個體邊界的消融。值得注意的是，草間每件南瓜作品均為獨一無二的「生命體」，其形態、輪廓曲線乃至圓點繪製的細微差異，皆反映了藝術家創作當下的心靈狀態。除領銜作品外，拍賣亦囊括經典黃色南瓜繪畫、掌上南瓜雕塑及探討「無限網」概念的抽象版畫，展現大師如何將個人幻覺與普世符號熔於一爐，最終歸於對無限的永恆追尋。另一重點活動為「蕭勤：無限中之大我」展售會。作為戰後抽象藝術大師，蕭勤是少數能同時立足東西方、並最早以東方精神性抽象與西方前衛藝術展開對話的先鋒。本次展覽呈獻蕭勤逾20件佳作，以1950年代留學西班牙時期為起點，梳理其橫跨七十年的各個創作階段。觀眾將全其標誌性語彙「龐圖」（Punto，意即「點」）出發，見證藝術家如何全自我原點開始，對「道」與「無限」展開終身探索。「蕭勤被譽為現代抽象藝術先驅，對中國現代抽象藝術發展影響深遠。藝術世界中，鮮有命題能如『自我』與『無限』般直抵生命核心。本次展覽『無限中的大我』，是對其標誌性語彙，尤其『龐圖』（Punto，「點」）的精神叩問，凝視他如何以點為原點，由個體出發，對話無限宇宙。蕭勤自60年代展開對『光』的探索，直至2023年辭世，皆展現他將精神與意識引向和諧統一，以及宇宙能量的永恆聯繫。」這場藝術探索由1950年代展開。1956年，21歲的蕭勤遠赴西班牙，在東西方文化碰撞中，將自身文化本源與西方現代藝術融和，開闢出獨特的抽象語彙。1960 年代初，他移居米蘭並迎來關鍵蛻變，將道家與禪宗哲思轉化為深具東方氣韻的視覺語言。在此期間，蕭勤發起「龐圖」（Punto）運動，提倡「靜觀精神」，展開對人性、認知與存在本質的探索。對他而言，「點」象徵個人意識與宇宙的交匯，每一點，皆蘊藏一個潛在的宇宙。「光之躍動」系列是該時期最具代表性的創作之一，展現出「氣」與「靜定」之間的循環往復。阿布達比古根漢物館到與澳門美高梅收藏皆收藏了此系列作品，足見其藝術份量。1990年代，蕭勤經歷愛女驟逝，對生命與存在的探索更加深刻，在至深悲慟中開啟「永久花園」系列。歷經歲月洗禮，蕭勤在晚年創作中呈現出愈發純潔爛漫的境界。全初心的「點」最終的澄明，蕭勤始終以藝術傳遞信念，實踐「循此苦旅，以達天際」的生命圓滿。蕭勤，1935 年生於上海，四十年代末隨家人移居台灣。1952年開始學畫，並於1956 年在台北參與創立華人最早之戰後藝術團體「東方畫會」。同年赴歐展開藝術生涯，全此縱橫東西方數十載。1961年，他在米蘭發起「龐圖國際藝術運動」，提倡「靜觀精神」，成為戰後西方唯一由亞洲藝術家發起、以東方哲學為宗旨的國際前衛運動。藉此，他成功將中國現代藝術推廣至海外，對其發展作出重大貢獻。蕭勤致力將禪、道、老莊思想融合至現代抽象，融匯對天體館理與宇宙現象的探索，畢生追求天人合一、超越死生侷限的廣闊境界。