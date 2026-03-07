我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨北市松信區議員初選競爭激烈，藍營新人5搶2，前發言人楊智伃今和李明璇一同出席活動，碰上綠委王世堅陪子弟兵呂瀅瀅拜票，只見王世堅熱情的和李明璇握手，還說「怎麼這麼有緣？你一定上的啦」，一旁的楊智伃也立刻上前「委員我們這邊還有好多人耶」，但王世堅握手後說，「我跟她（李明璇）是好朋友，別人在拜票，李明璇在謝票」，楊智伃則秒說「明璇很穩，大家一起加油加油」，雙姝較勁意味十足。北市松山區民福里今舉行里民活動，有意角逐議員的藍營小雞滿志剛、楊智伃、李明璇、綠營小雞郭凡、呂瀅瀅都到場，過程中李明璇碰巧遇上陪同子弟兵呂瀅瀅拜票的綠委王世堅。只見李明璇快步上前握手，王世堅也熱情打招呼說「怎麼這麼有緣阿，太棒了，你一定會上的」。此時，一旁的楊智伃秒跟上來，先是跟呂瀅瀅握手，互相祝福，隨後對著在跟李明璇聊天的王世堅說「委員，我們這邊還有好多人耶委員」，並隨即伸手握手，王世堅也回握但下秒轉過頭跟李明璇說，「我跟她（李明璇）是好朋友，對她認識非常的深，加油加油，別人在拜票，李明璇在謝票」。此話一出，李明璇連忙說「沒有沒有，我現在很緊張」，一旁的楊智伃則秒接上「明璇很穩！明璇很穩！大家一起加油加油。」