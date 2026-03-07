我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，背水一戰的中華隊今（7）日面對捷克隊迎來大爆發，不僅打線徹底甦醒，終場以14：0扣倒捷克。賽後，苦吞三連敗的捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）出席記者會，面對慘痛的失利，直言「完全能理解昨天曾總（曾豪駒）的心情。」這場被提前結束的比賽，對捷克隊無疑是個沉重的打擊。當日本媒體問及，是否沒料到帶著二連敗低氣壓的中華隊，今天會打出如此狂暴的「扣倒」賽果時，哈丁表示：「昨天台灣賽後是什麼心情，我完全明白。」不過，哈丁隨即感性說道：「但是我想說，運動不是戰爭，這種競技體育，是兩國之間按照規則堂堂正正地交手。雖然我們現在是0勝3敗，但我們非常享受比賽。無論結果如何，能在東京巨蛋這個有著無數球迷的地方打球，這件事本身就是一種幸福。」這場比賽中，中華隊不僅靠著「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的滿貫砲轟炸對手，在壘間的破壞力更是驚人，頻頻發動盜壘與戰術。當被問到「被多次盜壘」是否為失利主因時，哈丁並沒有將矛頭指向自家球員的防守，而是大力稱讚了中華隊幕後團隊的準備。「中華隊對我們做了非常多的情蒐！」哈丁直言，他並沒有因為被針對而心情不好，反而對這支世界頂級強權感到佩服，「對方可是12強的冠軍球隊，結果他們連第三棒的『費仔』（費爾柴德）都能夠擺短棒觸擊上壘！」哈丁認為，中華隊連中心打者都願意為了團隊確實執行戰術，加上透徹的情蒐，這正是台灣棒球強大的原因。他坦言，雖然輸了這場比賽，但他對競技棒球的熱愛與心情絲毫沒有受到影響。