2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽「台捷生死戰」，中華隊今（7）日火力全開！2局上半，在2出局滿壘的絕對嗆司下，披上國家隊戰袍的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）大棒一揮，直接將球掃出左外野大牆，用一發石破天驚的滿貫全壘打，幫助中華隊將領先優勢擴大至6比0。這發滿貫砲不僅是中華隊本屆經典賽的首支長打，更是隊史在WBC賽場上的第3發滿貫彈。賽後，費爾柴德接受訪問，感性道出代表台灣出征的榮耀，以及這兩天心情的戲劇性轉折。回顧昨（6）日對戰日本的比賽，費爾柴德其實曾敲出一發直飛標竿邊緣的深遠飛球，卻無奈被判定為界外全壘打。這球的判決，不僅讓台灣球迷大呼可惜，費仔本人也耿耿於懷。「我知道昨天我錯失了全壘打，我覺得我昨天有開轟，但沒被判定。」費爾柴德坦言，昨晚比賽結束後，他的腦海裡確實一直在想著那顆球。但面對今天退無可退的生死戰，他迅速調整了心態：「今天是新的一天，我已經完全釋懷了！我現在的心思，就是專注於自己能做出什麼貢獻，想為這場勝利盡一份心力。」這發滿貫砲不僅價值連城，更是費爾柴德披上中華隊戰袍後的首發全壘打。為了留下這個極具歷史意義的時刻，中華隊後勤團隊展現了超高效率，當下立刻出動工作人員，拿著費仔的簽名球與紀念品，成功向撿到這顆球的日本球迷「交涉」換回這顆首轟球。稍早球隊人員也證實，這顆別具意義的滿貫全壘打球已經順利回到費爾柴德手中。拿著這顆極具紀念意義的首轟球，費爾柴德感性地表示：「真的很榮幸能代表自己母親的家鄉，在國際賽的舞台上展現能力。對於選擇讓我進入國家隊，以及給予我幫助的所有團隊人員，我表示衷心的感謝，在這裡打球真的很開心！」身為大聯盟級別的球星，費爾柴德這次來到東京巨蛋，也被台灣特有的應援文化與球迷的熱情給深深震撼。談到台灣球迷，費爾柴德連續用了好幾個「難以置信」來形容他的感動：「大家專程從台灣飛來這裡，然後每場比賽都站滿觀眾席，給了我們狠大的能量。我真的非常感謝這些球迷，儘管我們輸掉了前兩戰，但大家依然給我們歡呼，這種支持的力量是非常巨大的！」