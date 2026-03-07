我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨彰化縣黨部今天在溪湖鎮中山堂新春團拜，有意爭取縣長提名者皆與會。（圖／國民黨彰化縣黨部提供，2026.03.07）

國民黨彰化縣黨部上午舉辦新春團拜，積極爭取縣長提名的立委謝衣鳯透露，近來幾份民調仍由她領先，對於父親反對她參選縣長的說法，她表示沒有一個家長捨得讓子女承擔如此重責大任，但她身為國家栽培的政治人才，對民眾的支持感念在心，只要獲得提名，她願意承擔起這份責任。另一參選人柯呈枋則說，自己與謝衣鳯的民調在誤差範圍內。國民黨彰化縣黨部今（7）日在溪湖中山堂舉辦新春團拜，中央黨部副秘書長兼組發會主委李哲華與彰化縣長王惠美皆出席，有意爭取縣長提名的立委謝衣鳯、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋也都與會。謝衣鳯以主委身分致詞時表示，自己既已宣布爭取參選縣長，就一定會盡全力，期待國民黨循著黨內初選機制，共同決定出最好的候選人，未來贏得九合一大選的勝利。洪榮章表示，他從國民黨氣勢最低迷的時候就開始跑，對於初選，「中央要我承擔責任，我就承擔；中央覺得別人比我更適合，我也會尊重」。他強調國民黨必須團結和諧，「不團結，由誰選都一樣」。對於議長弟弟謝典霖指「本來是我要選縣長」、「父親決定謝家不參與縣長這一局」，謝衣鳯稍後受訪時表示，沒有一個家長捨得子女承擔如此的重責大任，只希望子女平安、健康、生活順利。但她身為國家栽培的政治人才，一方面感謝家庭對她的養育之恩，對民眾的支持也感念在心，希望能讓彰化愈來愈好，因此願意承擔這份責任。至於弟弟謝典霖，謝衣鳯表示他從未被黨內列為縣長人選，且以爭取連任議長為優先，並透露目前幾份民調皆由她領先，未來會與其他有意參選的同志共同討論，一定以黨內民主程式進行提名，協調或民調都有可能。柯呈枋則表示，從幾份民調看來，自己的支持度持續的上升，和謝衣鳯在誤差範圍內，不管是協調或初選，將全力配合黨中央的民主機制，希望盡速提出最強人選。