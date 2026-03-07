我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）台日大戰，中華隊慘輸日本，以0:13提前7局扣倒。事後有民眾在社群平台Threads重提藍白刪預算一事，引來國民黨立委廖偉翔回應「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論」，引爆各界怒火。廖偉翔今(7)日緊急滅火，「運動歸運動，政治歸政治，不要把輸贏簡化為政治攻防」，更稱之前留言是想說預算跟勝負不應被簡單畫上等號，更指體育部預算成長36%，呼籲理性討論。昨晚4萬臺灣球迷塞爆東京巨蛋，一同為中華隊加油，可惜最終中華隊以0:13成績，提前在第7局被日本隊扣倒。賽後有網友在網路平台threads上指出，去年藍白蹭完12強冠軍後，聯手刪除體育署1.62億預算，引來廖偉翔回應「編多少能贏大谷翔平，你給個數字大家來討論」，引爆各界怒火。廖偉翔今緊急滅火，稱運動歸運動，政治歸政治。昨日中華隊雖然輸球，但選手們已經全力拚戰，值得大家肯定與支持。應該持續為中華隊加油，而不是把輸贏簡化為政治攻防。廖偉翔說，先前的留言，是想指出預算與比賽勝負不應被簡單畫上等號。事實上，體育署預算從去年54億成長到今年73億，增幅達36%，選手培訓與國手組訓經費並沒有被刪減。比賽結束後，如何讓資源配置更好、讓台灣體育更強，這些都可以理性討論。廖偉翔強調，大家都希望台灣體育更進步，無論是基層培育、選手訓練或運動科學，只要對台灣體育發展有幫助的政策，他都會全力支持。政治可以辯論，但此刻更重要的是團結為中華隊加油。