民進黨台北市長人選尚未出爐，行政院副院長鄭麗君呼聲高，傳出鄭態度鬆動，只差老公點頭。對此，民進黨立委王世堅今（7）日表示，鄭麗君參選市長，是合乎情理、意料之中，馬上就會看到一場精采首都市長大戰，「才貌雙全鄭麗君，對上英明神武蔣萬安」；表態爭取黨內提名的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則強調，尊重黨中央最後決定。王世堅今天陪同民進黨台北市議員參選人呂瀅瀅掃街，並接受媒體訪問。對於綠營台北市長母雞，王世堅表示，他一定加入「扶君」計畫，他最早力挺鄭麗君，這一年半以來、每周三中常會，鄭麗君列席，會中討論很多事項需要行政院解決，都是鄭麗君處理。他認為，鄭麗君學養俱佳、才德兼備，個人修養跟崗位表現非常好，且能力不只如此，如果選舉一定會有很好表現。王世堅提到，鄭麗君性格溫和婉約，對民眾相當尊重，鄭知道民主社會，要聽取各方聲音，一定會以柔軟身段參與這次選舉，他個人非常推崇，「當然還有徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤都非常適合，我只會去幫他們，完全沒有參選的意圖」。至於有媒體報導說鄭麗君參選提高，只差老公點頭答應？王世堅回應，應該是這樣，大家樂觀其成，鄭麗君參選市長，是合乎情理、意料之中，馬上就會看到一場精采首都市長大作戰，「才貌雙全鄭麗君，對上英明神武蔣萬安」。另外，吳怡農受訪時也說，他絕對尊重黨中央最後的決定，他沒有參與黨中央選對會的各種討論，也沒有辦法預測或者跟大家分享選對會的考量，但鄭麗君與許多黨內同志都非常優秀，經驗也非常豐富。吳怡農強調，不管黨內最後決定為何，大家一定全力以赴，「希望我們可以一起合作，讓台北往前進、讓台北更進步、讓台北更國際化」。