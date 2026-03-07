我是廣告 請繼續往下閱讀

▲經典賽中華隊轟出首勝！7-11精品拿鐵、黃金蕎麥茶買2送2。（圖／7-11.com.tw）

▲慶祝中華隊奪得首勝，全家單品美式買2送2。（圖／全家family.com.tw）

▲萊爾富至3月8日慶祝中華隊首勝推出指定果昔2杯99元，可選莓完沒了、蘋果藍莓、鳳梨芭樂、綠的拿鐵、檸芭檸檸。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

▲萊爾富至3月8日加碼推出「一起挺到底」開轟優惠。（圖／萊爾富www.hilife.com.tw）

▲OKmart於3月8日限時推出，大杯美式、拿鐵買2送2。（圖／OK提供）

2026年世界棒球經典賽中華隊首勝終於入袋！火力全開以14：0擊敗捷克，四大超商推出限定優惠，跟全民一起狂歡，。《NOWNEWS》整理7-11、全家、萊爾富、OK超商慶祝中華隊首勝優惠包，咖啡買哪家最省一文看懂。◾精品大杯拿鐵買2送2◾黃金蕎麥茶買2送2◾思樂冰特大杯/雪淋霜/酷聖石買1送1◾農心辛拉麵買2送2（泰式酸辣味/香辣雞肉風味）◾舒跑 S 補給飲料 590ml買2送2◾康貝特 200P EX 能量飲料買2送2◾Energy Time 機能凍飲買2送2◾irwaves 超涼薄荷錠-酷涼薄荷罐買2送1開啟全家APP優惠趣，數量有限，領完為止◾丹麥菠蘿可頌​買1送1萊爾富即起至3月8日加碼推出「一起挺到底」開轟優惠！像是指定果昔2杯99元（莓完沒了、蘋果藍莓、鳳梨芭樂、綠的拿鐵、檸芭檸檸），以及球迷熟悉的能量補給 Red Bull 355ml系列（紅牛能量飲料/紅牛無糖能量飲料）買2送1，隨時補充滿滿活力。零食控也不能錯過雷神草莓牛奶巧克力餅乾、巧菲斯草莓蛋糕風味、北海道厚片吐司，以及 雙響泡（府城擔仔湯麵、鹽味豚骨湯麵）通通買1送1；搭配微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買2送1。◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）（OKmall買2送2再贈點數555點）