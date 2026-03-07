2026年世界棒球經典賽中華隊首勝終於入袋！火力全開以14：0擊敗捷克，四大超商推出限定優惠，跟全民一起狂歡，7-11門市明（8）日有霜淇淋買一送一，精品拿鐵也有買2送2；全家隨買跨店取丹麥菠蘿可頌買1送1，在APP優惠趣輸入指定暗號，可獲得單品美式買2送2、單品拿鐵買2送1優惠券；OK超商APP美式、拿鐵寄杯都半價。《NOWNEWS》整理7-11、全家、萊爾富、OK超商慶祝中華隊首勝優惠包，咖啡買哪家最省一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月8日至3月9日
◾精品大杯拿鐵買2送2
◾黃金蕎麥茶買2送2
◾思樂冰特大杯/雪淋霜/酷聖石買1送1
◾農心辛拉麵買2送2（泰式酸辣味/香辣雞肉風味）
◾舒跑 S 補給飲料 590ml買2送2
◾康貝特 200P EX 能量飲料買2送2
◾Energy Time 機能凍飲買2送2
◾irwaves 超涼薄荷錠-酷涼薄荷罐買2送1
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜即起至3月10日
開啟全家APP優惠趣，輸入「勝場喝咖啡」可獲得大杯單品拿鐵買2送1優惠券；輸入「勝場喝美式」可獲得單品美式買2送2優惠券，數量有限，領完為止
📍APP｜3月7日15:00起至3月8日
◾丹麥菠蘿可頌買1送1
🟡萊爾富
📍門市｜即起至3月8日
萊爾富即起至3月8日加碼推出「一起挺到底」開轟優惠！像是指定果昔2杯99元（莓完沒了、蘋果藍莓、鳳梨芭樂、綠的拿鐵、檸芭檸檸），以及球迷熟悉的能量補給 Red Bull 355ml系列（紅牛能量飲料/紅牛無糖能量飲料）買2送1，隨時補充滿滿活力。
零食控也不能錯過雷神草莓牛奶巧克力餅乾、巧菲斯草莓蛋糕風味、北海道厚片吐司，以及 雙響泡（府城擔仔湯麵、鹽味豚骨湯麵）通通買1送1；搭配微醉沙瓦（葡萄/乳酸）任選買2送1。
🟡OK超商
📍APP｜3月7日
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
（OKmall買2送2再贈點數555點）
