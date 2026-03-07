原本駐紮在美國北卡羅萊納州布拉格堡（Fort Bragg）的第82空降師（82nd Airborne Division），據美媒報導，原先準備前往路易斯安那州的波克堡（Fort Polk）參加演習，卻臨時取消。美國有官員透露，正在為「某件事」做準備、以防萬一；同時還傳出美軍或將派出第3艘航母至中東。
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，第82空降師臨時接到命令、取消演習，時值美國、以色列聯合攻打伊朗的戰爭仍在持續，因此外界不禁揣測，可能是為了潛在的中東任務，所以進入待命狀態。
資訊顯示，第82空降師是美國陸軍最早建立的空降師，目前隸屬於美國第18空降軍，劃歸美國中央司令部，為美軍具有傳奇色彩的精銳部隊之一，執行包含奪取關鍵基礎設施、增援大使館、緊急撤僑等高風險任務。
近年，第82空降師曾參與的美軍行動，有2020年的擊殺伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）、2021年撤軍阿富汗，以及2022年俄烏爆發戰爭後曾被派往東歐部署等等。
隨著「史詩怒火」行動踏入第2週，美軍也持續調整中東的海上力量。繼「福特號」（USS Gerald R. Ford）抵達紅海後，美國海軍宣布，「喬治·H·W·布希號」航母（USS George H.W. Bush, CVN-77），也已完成在大西洋的綜合訓練單元演習（COMPTUEX）。
《福斯新聞》指出，它也將被調派到東地中海，成為美國在該區域內，部署的第3個航母打擊群。
