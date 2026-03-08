延續昨（7）日中華隊擊退捷克奪下經典賽首勝的狂盛氣勢，今（8）日上午 11:00 中華隊將迎戰強敵韓國隊！適逢週日假期，若您無法親臨大巨蛋，雙北兩大官方主場（信義香堤廣場、新北市民廣場）已準備好超大型戶外轉播派對與啦啦隊應援。如果怕冷，雙北也有電影院推出「大銀幕應援廳」。《NOWNEWS》為您整理今日最齊全的轉播熱點與天氣資訊，快揪朋友一起出門為台灣英雄吶喊！

▲中華隊昨（7）日擊敗捷克奪下經典賽首勝，賽後全員鞠躬致意。今將乘勝追擊迎戰韓國，全台球迷已準備好跨海集氣。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.07）
戶外看球先看天氣：多雲微涼，建議帶件薄外套

根據中央氣象署最新天氣預報指出，今日雙北地區天氣穩定但稍有寒意。今日雖然大台北地區沒有降雨疑慮，但體感溫度微涼，前往戶外廣場觀賽的民眾，建議多帶件防風外套保暖。：

   •   台北市信義區（上午 11 時至下午 2 時）： 氣溫約 19-20度，體感溫度 17-18度，相對溼度 74-76%，降雨機率為 0%。

   •   新北市板橋區（上午 11 時至下午 2 時）： 氣溫、體感溫度與信義區相同，相對溼度 73-75%，降雨機率為 0%。

▲中韓大戰應援必看！中央氣象署最新定量降水趨勢圖顯示，3/8（日）白天起東北季風減弱，雙北戶外轉播區降雨機率低，適合出門集氣。（圖／氣象署提供 cwa.gov.tw）
雙北「兩大官方主場」：超強啦啦隊與名人應援

📍 台北市官方主場信義香堤廣場 （Google地圖導航）

   •   活動時間： 09:00 開放入場，11:00 比賽正式開始。

   •   現場亮點： 現場不僅有超大螢幕直播，今日更邀請到 4 位熱情活力的小龍女啦啦隊在現場帶動熱血應援，並有神秘嘉賓一同觀賽吶喊。

   •   好康加碼： 周邊設有棒球遊戲體驗區等你來挑戰，只要在現場看比賽、拍照打卡，還有機會抽中機票大獎！

▲信義香堤廣場化身應援主場！前（6）天中日大戰吸引爆滿人潮集氣，今（8）抗韓之戰將再度啟動大螢幕，並有小龍女啦啦隊到場應援。（圖／記者邱曾其攝,2026.03.06）
📍 新北市官方主場新北市民廣場 板橋車站旁 （Google地圖導航）

   •   活動時間： 配合 11:00 賽事同步展開。

   •   現場亮點： 新北直播派對陣容極致豪華！由熱血體育主播徐展元與阿努聯手主持應援，並由超人氣的 Fubon Angels（檸檬、栗子、卡洛琳） 到場帶領全場熱血呼喊，氣氛保證嗨翻天。

▲雙北官方轉播主場不僅設有超大螢幕，更邀請人氣啦啦隊到場帶動氣氛，讓無法飛往東京的球迷也能感受宛如置身大巨蛋的熱血沸騰。（圖／記者林柏年攝,2026.03.07）
📍 其他雙北免費戶外／室內直播熱點

   •   臺北大巨蛋（松菸大道）： 賽事同步轉播，感受大巨蛋內傳出的地鳴應援聲浪。

   •   台北花博爭豔館（室內）： 怕冷球迷首選！由愛爾達提供高畫質轉播，只需下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場享受舒適空調。（官方進場方式說明連結

   •   三創生活園區： 1 樓中心廣場轉播，三創會員每日可兌換限量禮包。

   •   新莊宏匯廣場 500 吋大螢幕直播，現場消費滿額贈應援禮包，參加勝負預測與摸彩還有機會中大獎。

▲怕冷球迷看過來！新莊宏匯廣場室內直播派對氣氛超嗨，今（8）天「中韓大戰」將持續透過 500 吋大螢幕轉播，讓球迷在舒適環境中為中華隊吶喊。（圖／翻攝自宏匯廣場臉書）
   •   ATT 4 FUN：ATT 戶外廣場設有 3 座大型 LED 螢幕

   •   南港中信園區： 南港中信園區寬敞舒適，為家庭客首選。

   •   新北林口三井 OUTLET 適合週末看球兼逛街，行程一次滿足。

怕冷免吹風！舒適室內大銀幕、影城應援廳票價全搜

若不想在戶外吹風受寒，又想體驗極致的震撼音效與猶如置身球場的熱血氛圍，雙北這兩家影城推出的「付費專屬應援廳」絕對是最佳選擇：

影城名稱 票價 席次規模 獨家特色亮點
台北長春國賓影城 $888 A廳（396席）

沉浸式球場體驗： 

現場專屬啦啦隊帶動氣氛（可合照）、贈送小應援加油棒。

場內有販售啤酒、爆米花、雞米花與吉拿棒。
美麗華影城 $666 每場限量 250 席

零秒差震撼： 

主打 Dolby Cinema 頂級影廳零秒差直播。

每場觀眾加碼抽出 5 組「ELTA TV 30日序號」大獎。

