延續昨（7）日中華隊擊退捷克奪下經典賽首勝的狂盛氣勢，今（8）日上午 11:00 中華隊將迎戰強敵韓國隊！適逢週日假期，若您無法親臨大巨蛋，雙北兩大官方主場（信義香堤廣場、新北市民廣場）已準備好超大型戶外轉播派對與啦啦隊應援。如果怕冷，雙北也有電影院推出「大銀幕應援廳」。《NOWNEWS》為您整理今日最齊全的轉播熱點與天氣資訊，快揪朋友一起出門為台灣英雄吶喊！
戶外看球先看天氣：多雲微涼，建議帶件薄外套
根據中央氣象署最新天氣預報指出，今日雙北地區天氣穩定但稍有寒意。今日雖然大台北地區沒有降雨疑慮，但體感溫度微涼，前往戶外廣場觀賽的民眾，建議多帶件防風外套保暖。：
• 台北市信義區（上午 11 時至下午 2 時）： 氣溫約 19-20度，體感溫度 17-18度，相對溼度 74-76%，降雨機率為 0%。
• 新北市板橋區（上午 11 時至下午 2 時）： 氣溫、體感溫度與信義區相同，相對溼度 73-75%，降雨機率為 0%。
雙北「兩大官方主場」：超強啦啦隊與名人應援
📍 台北市官方主場：信義香堤廣場 （Google地圖導航）
• 活動時間： 09:00 開放入場，11:00 比賽正式開始。
• 現場亮點： 現場不僅有超大螢幕直播，今日更邀請到 4 位熱情活力的小龍女啦啦隊在現場帶動熱血應援，並有神秘嘉賓一同觀賽吶喊。
• 好康加碼： 周邊設有棒球遊戲體驗區等你來挑戰，只要在現場看比賽、拍照打卡，還有機會抽中機票大獎！
📍 新北市官方主場：新北市民廣場 板橋車站旁 （Google地圖導航）
• 活動時間： 配合 11:00 賽事同步展開。
• 現場亮點： 新北直播派對陣容極致豪華！由熱血體育主播徐展元與阿努聯手主持應援，並由超人氣的 Fubon Angels（檸檬、栗子、卡洛琳） 到場帶領全場熱血呼喊，氣氛保證嗨翻天。
📍 其他雙北免費戶外／室內直播熱點
• 臺北大巨蛋（松菸大道）： 賽事同步轉播，感受大巨蛋內傳出的地鳴應援聲浪。
• 台北花博爭豔館（室內）： 怕冷球迷首選！由愛爾達提供高畫質轉播，只需下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場享受舒適空調。（官方進場方式說明連結）
• 三創生活園區： 1 樓中心廣場轉播，三創會員每日可兌換限量禮包。
• 新莊宏匯廣場： 500 吋大螢幕直播，現場消費滿額贈應援禮包，參加勝負預測與摸彩還有機會中大獎。
• ATT 4 FUN：ATT 戶外廣場設有 3 座大型 LED 螢幕
• 南港中信園區： 南港中信園區寬敞舒適，為家庭客首選。
• 新北林口三井 OUTLET： 適合週末看球兼逛街，行程一次滿足。
怕冷免吹風！舒適室內大銀幕、影城應援廳票價全搜
若不想在戶外吹風受寒，又想體驗極致的震撼音效與猶如置身球場的熱血氛圍，雙北這兩家影城推出的「付費專屬應援廳」絕對是最佳選擇：
怕冷免吹風！舒適室內大銀幕、影城應援廳票價全搜
若不想在戶外吹風受寒，又想體驗極致的震撼音效與猶如置身球場的熱血氛圍，雙北這兩家影城推出的「付費專屬應援廳」絕對是最佳選擇：
