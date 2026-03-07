我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來振奮人心的一戰！背水一戰的中華隊今（7）日火力全面甦醒，以 14：0 的懸殊比分「扣倒」捷克隊，順利搶下本屆賽會首勝。這場大勝不僅幾乎確定中華隊下屆免從資格賽打起，更讓球隊的晉級生機死灰復燃。賽後記者會上，總教練曾豪駒除了感謝球迷與球員的發揮，面對明（8）日最關鍵的「台韓大戰」，曾總更是大打心理戰，堅決不肯透露先發投手的名字。歷經前兩場的低氣壓，這場 14：0 的大勝對中華隊來說無疑是一劑最強心針。按照中華隊晉級的「完美劇本」來推演，今天狂轟濫炸擊敗捷克，等於踏出了最重要的一步。接下來的最終戰面對宿敵韓國隊，中華隊只要能做到「投手群全力壓低失分」以及「確保贏球」這兩大鐵則，就有極高的機率在三隊戰績互咬時，憑藉著比較「失分率」佔據優勢晉級複賽。談到第一局立刻見效的「連續短打」戰術，總教練曾豪駒在賽後首先向全場不離不棄的台灣球迷致上最深謝意：「先感謝全場台灣球迷，有他們給我們力量！」曾總坦言，這是一場「事在必行、一定要贏下來」的球賽。面對開賽前的不順利，教練團決定讓作戰回歸最純粹的基本功，「我們從基本上的作戰開始，從選球開始，大家有了共識如何更加連結。每個人都有做好自己的本分跟任務，創造出贏球的價值。」曾總欣慰地表示。既然林昱珉已經在中繼登板，那麼明日「抗韓大戰」的先發重任究竟會落在誰的肩上？，外界普遍推測為中職最強本土王牌古林睿煬，面對日韓媒體的連番追問，曾豪駒總教練選擇「已讀亂回」，大打賽前心理戰，口風緊到一字不漏。「明天是最後一場，也是要拿下勝利，我們已經沒有退路，就是每一位投手都要全力以赴！」曾總堅定地說：「先發投手是『已經設定好』的，每個人只要表現好、掌握細節就能完成任務。希望每一位選手都能把今天看到的好表現，繼續延續下去。」