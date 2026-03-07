我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，背水一戰的中華隊今（7）日火力全面復甦，全場狂掃11支安打、狂跑8次盜壘，終場以14比0在七局提前「扣倒」捷克隊，順利搶下本屆首勝。除了打線大爆發，掛帥先發的莊陳仲敖主投2.2局飆出4次三振無失分，絕對是穩住陣腳的大功臣。不過比賽中卻發生了一段插曲，習慣了美職體系的莊陳仲敖，在遭遇主審明顯誤判時，竟下意識「拍頭」提出好球帶挑戰。賽後，他坦承自己忘記沒有挑戰規則，也自認太過衝動。扛下退無可退的先發重任，莊陳仲敖開局雖然被敲安打，但他隨即展現大將之風，頻頻以95英里的火球搭配曲球與變速球讓捷克打者吃足苦頭。然而，在1出局面對捷克打者赫魯普（Marek Chlup）時，雙方陷入纏鬥。莊陳仲敖在第7球投出一顆犀利的曲球，這球完全掉進高角度的好球帶，但主審Ramos卻不買單，判定為壞球。面對這個判決，莊陳仲敖第一時間感到不可思議，直接在投手丘上做出「拍頭」的動作，後續投出保送後，他更直接走下投手丘再次拍頭，並對主審獻出「死亡之瞪」。為何莊陳仲敖會做出「拍頭」的動作？原來，這個手勢在去年美職小聯盟以及大聯盟春訓中，是代表投手主動要求動用「ABS重播輔助系統（電子好球帶）」來挑戰判決的標準動作。不過，本屆WBC實際上並未沿用這套ABS挑戰系統。習慣了美職節奏的莊陳仲敖，在極度專注且情緒高漲的情況下，下意識做出了這個動作。他退場後也立刻與捕手林家正確認這件事。而根據MLB官網Statcast系統顯示，那一顆73.9英里的曲球確實「完全進入好球帶」，證實了主審Ramos確實出現了明顯的誤判。賽後接受訪問時，談到那個引起關注的「拍頭」動作，莊陳仲敖靦腆地笑了笑，坦言自己確實被情緒牽著走，「自己忘記不能挑戰了！當時情緒有一點上來，不太滿意好球帶，後來（跟捕手）確認說沒有挑戰，覺得自己真的太衝動了。」談到這場至關重要的勝利與自己的表現，莊陳仲敖表示：「前兩天中華隊沒贏下來，今天先發的角色就是盡力搶勝，球隊需要有一個人跳出來。今天費仔（費爾柴德）也跳出來了，這對我們中華隊很有利。」至於對自己的投球評價，他說：「自己表現還可以，但第二局對自己的投球位置沒那麼滿意。」