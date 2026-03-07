我是廣告 請繼續往下閱讀

深度與廣度之別：補習班題目多屬單一交易情境之片段式測驗；而政大試題採「高度整合式題組」設計，考生需同時判斷 OCI、PPE 重估、資產交換及減損等多重情境。

測驗目的不同：政大題目旨在評量考生「整體觀念統整」與「多層次分析能力」，其難度與作答要求遠高於坊間題目。

政大日前碩士班考試爆發爭議，有民眾在社群質疑，補習班模擬考考題和政大會計所碩士班考題相近，擔心已經超過「猜題」範圍，質疑考試公平性。政大今日發出聲明稿以及「給考生的一封信」，指出，經校內外專家審閱與比對分析，確認試題命題屬合理範圍，未影響考試公平性，並強調對任何可能影響考試公信力的情事絕對零容忍。政治大學15學年度碩士班會計學系碩士班入學考試「會計學」試題，與補習班模擬試題相似。教育部昨（6）日下午，前往學校實地訪查，檢視會計學系碩士班命題及招生考試過程，同時責成學校組成專案小組，針對外界所提疑義，應立即調查與釐清爭點。政大指出，今年2月8日接獲相關訊息後，立即要求學系與命題委員就相關疑義提出說明，隨即啟動專業審查機制，邀集4位具中級會計學專業背景的審查委員（包含2位校內與2位校外專家），就試題內容、命題架構與實質考點進行獨立審閱與比對分析。昨日配合主管機關教育部訪視，針對招生作業包含命題、審題、彌封及成績核算在內之標準作業程序做完整說明，及相關人員接受訪談。有關專業審查結果，政大關鍵分析如下：針對外界質疑之第四、五 兩大題組，經查證確認，其命題構想均源自公開的國家考試與經典教科書：第四題：參考105年關務特考計算題及學術界教科書通用的練習題。第五題：以111年地方特考三等財稅行政選擇題為核心思路。上述來源皆為公開資訊，並經命題者擴充與深化。會計學是一門高度專業化且受國際財務報導準則（IFRS）規範的學科。審查委員指出，共通設定不等於抄襲：例如以本次考試第四題為例，「公允價值」評價比例或「每股盈餘計算至小數點後第二位」，皆為國內上市櫃公司財報之標準格式，亦是各大學研究所及國家考試的常見設定。不同試題間出現部分情境或題型相似屬常見現象，例如教科書習題、各大學會計所考試及國家考試題目，與補習班題目之間經常會出現部分相似情形。針對外界流傳「參加補習班模考即可取得50分」的說法，經專業審查逐題比對後認為與事實存在明顯落差。題目相似處多屬文字與情境元素或題型結構上的相似，但命題的設計重視考生思維層次的辯證與整合，考試重點不同，本校試題與補習班試題自然產生明顯差異。政大強調，綜合四位專業委員的審查結果，認定本次試題具備明確的專業評量功能與鑑別度。同時重申，政大對各項招生考試皆採取最高機密標準，並在處理爭議時堅持公開、透明且專業的程序。教育部指出，學校應依大學法第24條公平、公正、公開原則及其公告之招生辦法及簡章辦理。如經學校及教育部查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等情，絕不寬貸，並將視情節輕重依法扣減該系招生名額，並檢討相關人員責任。若涉及教師不當行為，學校應送請教評會審議；若涉及民間補習班或其他民刑事責任，則依法移送檢調機關偵辦。