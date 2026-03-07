2026年第6屆WBC世界棒球經典賽火熱開打，中華隊「台灣隊長」陳傑憲在首場交手澳洲隊的比賽中，不幸遭150公里火球擊中左手食指，導致遠端骨裂退場。不過，陳傑憲仍展現強烈拚戰精神，在交手捷克隊賽前拾起球棒進行室外打擊練習，但台捷之戰還是無緣上場，他也只能尊重球隊安排。輔大醫院骨科主治醫師徐得愷表示，「遠端指骨骨折一定會影響揮棒，至少需要4~6周才能恢復。3月8日台韓大戰能否再次上場，還是要看球隊的評估。
陳傑憲從預賽第一場就被球擊中左手手指，經診斷為「左手食指遠端骨裂」，無緣出賽台日大戰，第三場的台捷之役陳傑憲本人表示，疼痛感還在控制範圍內，積極爭取出賽，但還是會尊重教練團的安排。
骨科醫直言：一定會影響揮棒
針對陳傑憲的傷勢，輔大醫院骨科主治醫師徐得愷表示，遭到球速極快的棒球打到手部非常危險，「遠端指骨骨折一定會影響揮棒！」。徐醫師評估，雖然這類傷勢可能不需要開刀，但一般大多需要休息4到6週的時間。
禾馨醫療親子骨科陳乃綺醫師則進一步指出，治療方式需視受傷部位是否有移位而定。如果有移位會建議開刀處理；若無移位則可採取保守治療，使用手指護具固定。陳醫師提到，骨頭長好一般需要三個月的時間，這意味著陳傑憲極有可能無法參與接下來的賽事。
2026經典賽傷兵名單
陳傑憲：3月5日預賽首戰對澳洲，遭觸身球左手食指骨裂，缺席台日戰，復健中恐難續上場。
李灝宇：3月3日熱身賽後左側腹斜肌輕微拉傷，MRI檢查後母球團決定退出WBC，避免影響本季表現，由中職張政禹遞補
龍恩（Jonathon Long）：賽前春訓左手肘扭傷/酸痛，恢復不及退出，由宋晟睿遞補。
資料來源：輔大醫院骨科主治醫師徐得愷、禾馨醫療
