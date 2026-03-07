我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣大學2026年校園徵才博覽會於今（7）日盛大登場，以「生成式職涯領航–跨域AI賦能X人文共創無界（GenCareer: Lead Beyond AI）」為主軸，匯聚超過347家國內外企業，釋出逾4萬個職缺，超過7成企業提供跨域職缺。台大校長陳文章指出，面對快速變遷的時代，未來人才不僅須具備專業知識與資訊素養等「硬實力」，更需培養跨域整合、團隊合作、同理溝通與批判思考等「軟實力」，同時具備面對挫折的成熟心態，方能於競爭激烈的環境中脫穎而出。陳文章提到，開學典禮時常跟學生強調，大學有幾樣基本的東西，包括專業能力、跨領域及國際視野、到企業或NGO研究機構實習。他說，目前推動校學士、院學士的領域專長模組，以及校學士與院學士，盼同學們可在大學時跨域學習。陳文章也喊話企業，在看學生履歷或自我介紹時，不要只看學系，也盼能看到他們的領域專長模組。他說，去年也約有1500個學生出國，希望企業持續支持相關計畫。台大職涯中心首度推動「我的未來、我定義」鼓勵學生組隊提案「跨域職涯發展」。博覽會現場也特別邀請跨域傑出校友「職涯開講」，與在校學子對話，呼應即將邁入百年的台大培育多元人才、與時代並進的決心。2026台大校園徵才博覽會不僅是台大與產業的重要交流平台，更是學校在AI浪潮下推動人文與科技對話的關鍵場域，更象徵著臺大在邁向2028百年校慶的進程中，對於人才永續願景的具體實踐。