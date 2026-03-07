我是廣告 請繼續往下閱讀

▲籃籃出道前夢想成為南韓偶像女團一員，曾經到SM娛樂參加徵選。（圖／籃籃 Lanlan臉書）

▲籃籃丟失女團夢卻成為啦啦隊女孩的高標。（圖／樂天桃猿提供）

▲籃籃平常沒有刻意管理身材。（圖／籃籃 Lanlan臉書）

▲籃籃是大聯盟球星大谷翔平鋼鐵粉絲。（圖／籃籃IG＠lan0716）

▲籃籃放假幾乎都在家睡大頭覺。（圖／籃籃IG＠lan0716）

2026年世界棒球經典賽（WBC）5日起在東京巨蛋開打，「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟）連續3天現身東蛋為中華隊應援，昨（6）日台日大戰還拍到雙手緊握、祈求判定「費仔」擊出安打的畫面，感動許多人。29歲籃籃有張稚齡娃娃臉、時而呆萌時而慧黠的性格，近年轉戰演藝圈成績斐然，在綜藝主持領域發光發熱，曾經入圍金鐘獎，不僅是啦啦隊員成功轉型為藝人的始祖，還寫下首位現役啦啦隊員敲鐘的紀錄，發展全方位。《NOWnews今日新聞》整理「國民啦啦隊女神」籃籃的5件小故事，如藝名為曹西平所取、大谷翔平是理想型、想當周子瑜第二未果等。籃籃從小有女團夢，南韓女團TWICE走紅後，她夢想成為下一個周子瑜，連續3年寄表演影片到南韓三大經紀公司，最終獲得試鏡機會，唸樹德科大一年級時，籃籃飛到首爾參加SM娛樂難度係數極高的「週六公開徵選」，現場大跳少女時代〈Run Devil Run〉，回國後完全沒有下文，讓她相當洩氣，差點去當婚禮企劃。2017年，籃籃報名Lami Girls「星計畫」海選，讀表演藝術系大三的她，跳爵士舞打敗眾多競爭者，連一向毒舌的評審、已故藝人曹西平都一路相挺，誇她是自己心目中的第一名，籃籃最終奪得總決賽冠軍，不過曹西平嫌她本名很繞口，沒有記憶點，建議她取綽號籃子或籃籃，「籃籃」因此成為她的藝名，而籃籃後來才知道參加的是啦啦隊徵選，就這樣誤打誤撞加入啦啦隊。籃籃曾經承認自己沒有特別維持身材，想吃就吃，除了大魚大肉，還每天一杯最愛的奶茶，今年年假結束，體重飆到50公斤，自嘲「50籃」，除非遇到重要的工作，如走紅毯或重大活動主持等，才會臨時抱佛腳雕塑體態。身為粉絲的夢中情人，籃籃的理想情人條件為何？她表示，希望另一半身高要高，年紀要比自己大，個性幽默有趣，而且可以照顧她，彼此保有獨立空間，需要對方時又能互相陪伴，「一起生活成長，也可以像小孩一樣跟我玩在一起，愛貓、愛狗，有愛心更加分！」籃籃是大聯盟球星大谷翔平鋼鐵粉絲，她還開完笑補充，名字裡面有「大」和「谷」的更能獲得她的好感。籃籃說，她是巨蟹座，個性非常宅，平常沒工作在家一定會做兩件事，睡覺和整理家裡，偶爾也喜歡打電玩，而主持節目《天才衝衝衝》多年，為了加強玩遊戲的技能，現在沒事會翻翻成語辭典，精進自己。