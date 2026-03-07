2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic，簡稱WBC）中華隊被分在C組預賽，前2天先後輸給澳洲、日本，中華隊稍早與捷克對戰以14：0搶下首勝，有機會與日本一起攜手晉級複賽，讓台灣球迷大為振奮。對此，台灣球迷「@mark_wangzk」今（7）日就發文分享，稍早他在東京巨蛋排隊入場，等待觀賞中華隊與捷克對戰，沒想到前方的日本球迷竟穿著「Team Taiwan」的上衣，且手持中華隊的應援歌曲、舞蹈小抄，很努力在背下來，溫暖的畫面感動不少台灣人：「謝謝日本球迷挺台灣！」
日本球迷挺「Team Taiwan」！狂記中華隊應援超暖：想和台灣一起進入決賽
網友「@mark_wangzk」今日在Threads上發文分享，他稍早在排隊等待入場東京巨蛋觀賽時，發現前面的日本人竟在學習中華隊應援歌曲還有舞蹈，讓他忍不住將台灣帶來的鳳梨酥與他們分享，現場也有許多日本人穿中華隊球衣幫中華隊加油，令人看了超級感動。
只見影片中，原PO看到日本球迷正拿著中華隊應援的教學正在背誦，因此上前搭話詢問是否為日本人，接著他拿出手機翻譯向對方說：「恭喜你們昨天贏球了，也謝謝你們為台灣隊（中華隊）加油。」
對方看到後害羞地頻頻點頭，並也拿出手機翻譯表示：「我想和台灣隊（中華隊）一起進入決賽！我支持你們！」並且驕傲地展示身上的「Team Taiwan」上衣，溫馨的互動相當動人，雙方最後也留下合影紀念。
影片曝光後，許多網友紛紛感動留言，「好棒」、「好認真好可愛」、「台日友好」、「日本人太可愛了吧」、「謝謝日本球迷挺台灣」。
中華隊晉級劇本曝光！「做到2事」有望和日本挺進複賽
中華隊今日在「晚接午」的賽程壓力下仍打出好表現，提前於七局結束比賽擊敗捷克，為晉級之路踏出關鍵一步。尤其打線火力終於全面甦醒，全場敲出11支安打、狂攻14分，不僅拿下壓倒性勝利，也讓球隊在氣勢與投手戰力的調度上都有更充足準備，迎接隔天中午與韓國的關鍵對決。
這場勝利除了讓中華隊拿下本屆賽會首勝，也幾乎確定下屆經典賽不用再從資格賽開始打，同時保住晉級希望。若依照中華隊理想中的晉級劇本，擊敗捷克只是第一步，接下來只要在最終戰對韓國時做到兩件事「投手群盡可能壓低失分」，以及「成功拿下比賽勝利」，就有機會在比較失分率時取得優勢，與日本一同挺進複賽。
