國民黨北市松信區議員初選競爭激烈，藍營新人5搶2，立法院長韓國瑜唯一支持辦公室主任、前立委費鴻泰子弟兵許原榮，和打著「韓家軍」的前發言人李明璇網內互打。許原榮今表示，每個候選人都有不同的特質，他不同於其他人空降，長期在地經營，會積極爭取選民支持。國民黨北市松信區新人輩出，目前有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、國民黨前發言人楊智伃、李明璇、前北市青工會總會長滿志剛、松信區富錦里長李煥中5搶2，戰況激烈。許原榮今合體昔日老版、前松信立委費鴻泰和藍委王鴻薇合體掃市場拜票，對於自詡「韓家軍」的對手李明璇，是否擔憂會搶到同一個票源？許原榮則表示不會，每個候選人有自己不同特質，他不同於其他人空降，長期在地經營，他在松山信義的熟悉，是韓國瑜唯一推薦，王鴻薇跟費鴻泰鼓勵參選投入的重要原因，他也會積極爭取選民支持。費鴻泰則說，他在松信區當了10年議員，後來跟王鴻薇合作，在許原榮身上可以看到很多對地方事務的努力，許原榮在地當主任23年，對這邊所有事物很清楚，選賢與能，希望選能做事、肯做事的人。王鴻薇則說，這次松信議員初選激烈，大家看到每個候選人都很優秀，兄弟登山各自努力，對於許原榮來說，今天是第二次陪掃市場，她之前說過，許原榮對地方長期服務，大家看在眼裡，很多里長也多認識許原榮，過去長期合作，對於社區經營非常認真負責，後來到韓國瑜辦公室當主任，也看到他嫻熟議事，對韓國瑜很多幫助，這次看到韓國瑜唯一推薦許原榮，其實其來有自，她過去在議員後來進入立法院也得到很多幫忙，希望許原榮在這次激烈的議員初選中能脫穎而出。