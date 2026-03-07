我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海馬士多管火箭系統首度在台實彈射擊。（圖／記者呂炯昌攝，2025.05.12）

▲2025年台北國防暨航太展中，陸軍展出海馬士多管火箭系統發射車。（圖／記者呂炯昌攝）

為強化國防韌性及不對稱戰力建構，行政院於去年底提出為期8年、1.25兆元的國防特別預算案，在遭到野黨連續在程序委員會杯葛數月後，昨（6）日終於與國民黨團「3800億+N」版本一併付委審查。不管是行政院還是先前民眾黨提出黨團版本軍購特別條例，都將對美採購82套M142「海馬士」多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，又稱為海馬斯）。海馬士搭配射程M57陸軍戰術飛彈（ATACMS） 成為國土防衛戰略中關鍵長程打擊力量，能夠嚇阻共軍犯台。海馬士多管火箭系統分爲多管火箭系統與底盤，前者由美國洛克希德馬丁公司製造、後者由英國航太（BAe）生產，曾參與伊拉克內戰、阿富汗戰爭、敘利亞內戰、烏克蘭戰爭，因在烏克蘭頻運用這款軍備對抗俄羅斯入侵，讓它的知名度大開。而陸軍原計劃採購11套海馬斯多管火箭系統，但因購買的40輛M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲面臨美方已無現貨可交，因此改再增購18套海馬斯。截至2023年簽約採購總數達到29套，2024年已經交付11套。另外，射程可達300公里、具導向功能的64枚陸軍戰術飛彈，最後增購至84枚。陸軍五八砲指部在2025年7月4日舉行海馬斯多管火箭飛彈連成軍典禮，成軍第四天就立即參加漢光41號演習，在行政院提出的1.25兆軍購特別預算中，其中有3500億用於對美軍購，包括將花費40.5億美金買82套海馬士多管火箭系統，連同陸軍已採購的29套，國軍海馬士多管火箭系統將高達111套，僅次於美國400套，數量位居世界第二多。ATACMS專為精準打擊高價值目標而設計，最大射程300公里，採用 WDU-18/B 單體高爆彈頭，彈頭重達500磅；爆炸瞬間產生的超音速衝擊波與致死破片，影響範圍可覆蓋半徑約500至600公尺。另外，ATACMS能以近乎垂直的角度俯衝目標，對於強化混凝土碉堡、地下指揮中心與機庫具有穿透與毀滅效果。若將海馬士+ATACMS部署與台灣西海岸，包括福州、漳州等共軍第一線空軍基地，都在攻擊範圍內。為了避免遭到攻擊，共軍必然將戰機、雷達站、後勤彈藥庫撤往距離海岸線300公里外的內陸二線基地。中共解放軍在2025年底舉行「正義使命-2025」軍演中，演練針對海馬士的目標偵測與攔截，顯示其精確打擊能力已成為共軍在區域內的重要威脅考量。2022年2月俄烏戰爭爆發，美國軍援烏克蘭38套海馬斯。起初，烏克蘭的海馬士展現強大戰力，讓烏軍能夠打擊遠離前線的俄軍彈藥庫與指揮中心，迫使俄軍重新部署後勤系統。不過，根據美國有線電視新聞網（CNN）2023年5月報導，俄羅斯在近幾個月來，持續使用電子干擾系統影響海馬斯的GPS導引瞄準系統，使火箭彈無法擊中目標，使得烏軍海馬士系統的使用效率不斷降低。